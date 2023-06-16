Duvarlar Nasıl Silinir? Evde Boyalı ve Kirli Duvarlar Nasıl Temizlenir?

Duvarlar nasıl silinir sorusu, temizlik yapmaya yeni başlayanlar için oldukça merak uyandırıcıdır. Kullanılacak temizlik ürünlerine karar veremeyenlerin ve nereden başlayacağını bilmeyenlerin duvarlar nasıl temizlenir diye sorması oldukça normaldir. Kirli, küflü, rutubetli ve inatçı lekelere sahip duvarların tertemiz olması için neler kullanılmalıdır diyenler olabilir. Duvar temizliğinde neye dikkat edilmelidir? İşte detaylar…

Duvarlar Nasıl Silinir?

Ev temizliğini gösteren en önemli yer, duvarlardır. Herhangi bir leke, boya ve parmak izi tüm evin kirli görünmesine neden olur. Bundan dolayı, boyalı veya duvar kağıdı ile kaplı duvarları düzenli olarak temizlemek gerekir. Bunun için kullanılacak yüzey temizleyicileri de duvarlar için uygun olmalıdır. Aksi takdirde boyanın dökülmesine veya duvar kağıdının çıkmasına neden olabilir. Boyalı bir duvarı temizlemek için kullanılabilecek ürünler arasında şunlar yer alır:

Sabunlu su

Sirke

Karbonat

Tuzlu su

Sirke, karbonat ve tuzlu su mikropları yok etme konusunda oldukça etkilidir. Söz konusu tüm malzemeler, ılık suda karıştırılmalı ve nemli bir bez ile duvarlar silinmelidir. Duvarların ulaşılamayan noktaları için merdiven veya moptan yararlanılabilir. Daha sonra su lekesi oluşmaması için duvarlar kuru bir bezle tekrar silinmelidir.

Duvar Temizliğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

Temizlik için kullanılacak sabunları rendelemek veya küçük parçalara bölmek suda kolay erimelerini ve köpürmelerini sağlar. Yumuşak bir beze ek olarak sünger veya uzun saplı yumuşak bir fırça da kullanılabilir. Banyo ve tuvalet duvarlarındaki fayanslar için daha etkili yüzey temizleyicilerinden yararlanılmalıdır. Sünger veya bez, hangisi tercih edilirse edilsin çok sulu olmamalı ve duvarların kendi kendine kurumalarına izin verilmemelidir. Çünkü bu durum, duvarların su çekmesine ve boyanın kabararak dökülmesine neden olabilir. Bu yüzden, temizlik bittikten sonra kuru bir bez ile tüm duvarlar kurulanmalıdır.