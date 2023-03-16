Duygularını tuvale döken down sendromlu Fidan’dan duygulandıran hareket!

Sivas'ta yaşayan down sendromlu Fidan Sarıtepe, açtığı resim sergisinden elde edeceği geliri depremzede vatandaşlara bağışlayacak.
"ÇALIŞMALARINDA RUH HALİ NEYSE TAMAMEN ONU YANSITIYOR "
Filografi öğretmeni Songül İnan Boztepe, Fidan'ın çalışmalarında ruh halini yansıttığını söyleyerek, "Fidan Hemen hemen her kursuma katılım gösterir. Fidan'ın yeteneği muhteşem, becerisini söylemeye gerek bile yok.
Doğduğundan itibaren çeşitli birçok alanda eğitim aldığı için yaptığı tüm ürünlerde işini çok sevdiğini ve becerisini görüyorsunuz. Bu sevgiyle de ortaya muhteşem ürünler çıkıyor. Fidan doğduğu günden beri her alanda eğitim aldığından dolayı çok becerikli ve bilgili. Çalışmalarında ruh hali neyse tamamen onu yansıtıyor" dedi.
"İSTENİLEN HER ŞEYİ YAPABİLİYOR "
Resim öğretmeni Ayşe Hazırcı, Fidan'ın istenilen her şeyi yapabildiğini belirterek, "Fidanla biz 6 aydır birlikte çalışıyoruz. İstenilen her şeyi yapabiliyor. Atölyede arkadaşlarıyla çok uyumlu. Birçok kişiye göre çok iyi durumda.
Resimleri önce biz eskizini birlikte çiziyoruz, kendisi tuvale döküyor sonrasında istediği renkleri kullanıyor. Şu an bu sergide küçük parçaları da sayarsak 60'a yakın parça var. Bu eserlerin yarısını biz Fidanla yaptık yarısını da Fidan Songül hocamızla filografi de çalıştı" şeklinde konuştu.