Duygularını tuvale döken down sendromlu Fidan’dan duygulandıran hareket!

Doğduğundan itibaren çeşitli birçok alanda eğitim aldığı için yaptığı tüm ürünlerde işini çok sevdiğini ve becerisini görüyorsunuz. Bu sevgiyle de ortaya muhteşem ürünler çıkıyor. Fidan doğduğu günden beri her alanda eğitim aldığından dolayı çok becerikli ve bilgili. Çalışmalarında ruh hali neyse tamamen onu yansıtıyor" dedi.