Düzenlediği kampanyayla 134 kütüphane kurdu! 579 okul onunla okuyor...

Sosyal medya başta olmak üzere yayınevlerinden kampanyaya destek isteyen Emrem'in çağrısı, kısa sürede karşılık buldu. Türkiye'nin her yerinden gelen desteklerle okulda 4 bin kitaplık kütüphane kurmayı başaran Emrem, fazla kitapları civar okullara vermeye başladı.

Pasinler ilçesindeki Alvar Ortaokulu'nda görevine devam eden Emrem, desteklerle kampanyayı Türkiye'ye yayıp 50'si Erzurum'da olmak üzere 33 şehirde 134 kütüphanenin kurulmasına ve 579 okula 150 binden fazla okuma kitabının ulaştırılmasına vesile oldu. Emrem, Erzurum'daki kütüphane kurulumlarını bizzat takip etti, diğer illerdeki çalışmaları da bazen kendi gidip bazen de o kentlerdeki öğretmenlerle işbirliği içinde yaptı.

"Atölyemiz Olsun Çocuklar Sanatla Buluşsun Projesi"ni de hayata geçiren Emrem, 7 okulda müzik sınıfı atölyelerinin kurulmasını sağladı, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için materyal desteği verdi.