E Vitamini Nelerde Var? E Vitamini Hangi Besinlerde, Sebzelerde ve Meyvelerde Bulunur?

Bağışıklık sisteminin güçlü kalması için gerekli olan E vitamini nelerde var diye düşünenler olabilir. Yer fıstığı, fındık ve badem gibi kuruyemişlerde olduğunu bilmeyenler, E vitamini nelerde bulunur sorusuna yanıt arar. E vitamini neyde var diye soranlar bu vitamin, bitkisel yağlara ek olarak birçok sebze ve meyvede vardır. E vitamini hangi besinlerde bulunur? E vitamini en çok hangi meyvede ve sebzelerde var? İşte detaylar…

E Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?

Bir tür antioksidan olan E vitamini, serbest radikallere karşı mücadele etmeyi sağlar. Bu açıdan, toksinleri atmak konusunda etkili bir vitamin türüdür. Her insanın günlük alması gereken E vitamini ihtiyacı vardır. Yeterli alınamadığı takdirde bazı sağlık sorunları baş gösterebilir.

E vitamini eksikliği sonucu oluşan problemlerden en önemlisi görme bozukluğudur. Ayrıca bitkinlik ve sürekli yorgunluk hali, cildin canlılığını kaybetmesi, solması ve çatlakların meydana gelmesi, ciltte hassasiyet ve kolay morarma, vitamin eksikliğine bağlı olarak gelişen kansızlık, kemiklerde güçsüzlük, kas ve kemiklerde ağrı, kasların erimesi veya zayıflaması, saç dökülmesi ve tırnakların kolay kırılması E vitamini eksikliğinden kaynaklanan sorunlardır. Çeşitli rahatsızlıklara neden olmamak ve sağlıklı kalmak için düzenli olarak yeterli oranda E vitamini alınmalıdır. Bu vitamin, yeşil yapraklı sebzelerde, meyvelerde, tahıllarda, kuruyemişlerde ve bitkisel yağlarda bulunur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

Zeytinyağı, ayçiçek yağı, soya yağı ve fındık yağı

Ay çekirdeği, badem, fındık ve ceviz

Maydanoz, ıspanak, lahana, marul, tere, brokoli, kereviz ve balkabağı

Kırmızı et

Beyaz et (tavuk vb. kümes hayvanları, ton balığı, somon, hamsi, uskumru ve sardalya)

Kivi, muz, avokado

Buğday vb. tahıllar

Yumurta

Tereyağı

E Vitamini Faydaları Neler?

Başta göz ve deri sağlığı olmak üzere birçok yararı bulunan E vitamininin diğer faydaları arasında şunlar yer alır;

Vücudun hormon dengesini düzenler.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Egzama ve sedef gibi hastalıklara karşı cildi korur.

Göz sağlığını korumak konusunda etkilidir.

Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.