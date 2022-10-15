Ecza dolabını düzenlemenin püf noktası! Bu ürünleri hemen atın...

Sivilce ürünleri, tıpkı ilaçlar ve diş macunu gibi, açıldıktan sonra etkinliğini yitiren bazı maddeler içerir. Ecza dolabınızda birkaç aydır açık olan bir dizi sivilce ürünü bulursanız, bunları daha yeni seçeneklerle değiştirmek isteyebilirsiniz.

SÜRESİ DOLAN İLAÇLAR VE TAKVİYELER

Bu madde çok bariz olabilir, ancak süresi dolmuş ilaçları atmanın tam zamanı. Başta antibiyotikler, öksürük, soğuk algınlığı ve grip ilaçları ile merhemler, diğer ilaçlar, kremler, takviyeler ve vitaminler de dahil.. Bazı insanlar renk, kıvam veya koku gibi şeyleri kontrol edebilir, ancak ilaçlarla, özellikle reçeteli olanlarda, bir yıl kuralını takip etmek en iyi seçenektir. Birçok ilaç bir yıl sonra gücünü kaybeder ve hatta bazıları toksik hale gelebilir. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar bulursanız, bunları uygun şekilde atın.