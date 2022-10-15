Ecza dolabını düzenlemenin püf noktası! Bu ürünleri hemen atın...

Banyo ecza dolabınızı temizlemek ve boşaltmak için yıllık bahar temizliğini beklemenize gerek yok. Özellikle dikkat etmeniz gerekenleri sizler için sıraladık.
BİRKAÇ AYLIK SİVİLCE ÜRÜNLERİ
Sivilce ürünleri, tıpkı ilaçlar ve diş macunu gibi, açıldıktan sonra etkinliğini yitiren bazı maddeler içerir. Ecza dolabınızda birkaç aydır açık olan bir dizi sivilce ürünü bulursanız, bunları daha yeni seçeneklerle değiştirmek isteyebilirsiniz.
SÜRESİ DOLAN İLAÇLAR VE TAKVİYELER
Bu madde çok bariz olabilir, ancak süresi dolmuş ilaçları atmanın tam zamanı. Başta antibiyotikler, öksürük, soğuk algınlığı ve grip ilaçları ile merhemler, diğer ilaçlar, kremler, takviyeler ve vitaminler de dahil.. Bazı insanlar renk, kıvam veya koku gibi şeyleri kontrol edebilir, ancak ilaçlarla, özellikle reçeteli olanlarda, bir yıl kuralını takip etmek en iyi seçenektir. Birçok ilaç bir yıl sonra gücünü kaybeder ve hatta bazıları toksik hale gelebilir. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar bulursanız, bunları uygun şekilde atın.
KIRIK TIBBİ CİHAZLAR
Kırık tıbbi cihazlar, ecza dolabınızdan atabileceğiniz bir sonraki parçalardır. Buna kan basıncı cihazları, glikoz monitörleri ve termometreler dahildir. Arızalı tıbbi cihazlarınızla neler yapabileceğinizi eczacınıza sorabilirsiniz.
SÜRESİ GEÇEN LENS SOLÜSYONLARI
Kontakt lens solüsyonu şişeleri dahil her şeyin bir son kullanma tarihi vardır. Lens bakım solüsyonunun son kullanma tarihinden sonra solüsyonun asitlik seviyesi değişir ve dezenfekte edici gücünün kaybolur. Süresi dolmuş lens bakım solüsyonu, gözlerinizin güvenliğini ve sağlığını daha da riske atan bakterilerle kontamine olabilir. İlaçların son kullanma tarihini kontrol ettiğiniz gibi, ecza dolabınızda bulabileceğiniz herhangi bir lens solüsyonu için de aynı adımları izleyin.
RENGİ, DOKUSU VE KOKUSU DEĞİŞEN ÜRÜNLER
Ecza dolabınıda dikkatli saklanması gereken diğer eşyalar arasında vücut losyonları, el kremleri ve makyaj malzemeleri gibi banyo ve vücut ürünleri bulunuyor. Bu öğelerden herhangi birinin rengi, kıvamı veya dokusu değiştiyse, atmanın zamanı gelmiştir.
ESKİ LENK KAPLARI
Amerikan Oftalmoloji Akademisi, kontakt lens kılıflarının en az üç ayda bir değiştirilmesini önermektedir. Kontakt lenslerinizin kılıfı günlük olarak parmaklarınızla temas ettiğinden bakteriler için üreme alanı haline gelir, bu nedenle tıpkı diş fırçanız gibi her üç ayda bir değiştirmeniz gerekir.
VAZELİN
Ecza dolabınızda, uzun zamandır sizinle olan dev bir vazelin varsa, atmanın zamanının geldiğini söylemeliyiz. Tıpkı kontakt lens kılıflarının parmaklarınızla temas etmesi gibi vazelin de aynı şekilde kontamine olabilir.
ESKİ GÜNEŞ KREMLERİ
Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), tüm güneş koruyucularının orijinal güçlerini en az üç yıl boyunca sağlam tutmasını şart koşar, ancak bundan sonraki süreç için güneş koruyucu ürünün cildinizi güneşin UV ışınlarından koruyacağının garantisi yoktur. Amerikan Dermatoloji Derneği Derneği, ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihi geçmiş güneş kremlerini atmanızı öneriyor. Üzerinde bir son kullanma tarihi yoksa, üç yıl sonra veya rengi veya kıvamı herhangi bir şekilde değişmişse atın.
3 AYDAN ESKİ DİŞ FIRÇALARI
Amerikan Diş Hekimleri Birliği, diş fırçanızı her üç ila dört ayda bir veya kılları yıpranmış veya şekli bozulmuşsa daha da erken değiştirmenizi öneriyor. Buna elektrikli diş fırçası başlıkları da dahildir. Eskimiş bir diş fırçası dişlerinizi daha az etkili bir şekilde temizleyebilir, bu nedenle diş fırçanızı her üç ila dört ayda bir değiştirmeye özen gösterin.