Eğlenceli anlarınızı daha çok seveceksiniz! Video oyunlarının inanılmaz etkisi…

Uzmanlar, oyun oynamanın sağlığımız için iyi olabileceğini buldular. Özellikle video oyunları, günlük yaşamınıza ve zihinsel sağlığınıza oldukça büyük bir etki oluşturabiliyor. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda, şaşırtıcı düzeyde olumlu gelişmelerle ilişkili olduğu ortaya kondu.

ÇALIŞMA NASIL YAPILDI?

Oyun oynamanın ruh sağlığımızı iyileştirip iyileştirmediğini veya günlük yaşamımıza olumlu bir etkisi olup olmadığını anlamak için 55-75 yaş arası 33 kişi seçildi. 3 gruba ayrıldılar. Birinci gruba günde 30 dakika Mario 64 çalmaları istendi , 2. gruba piyano dersi verildi ve 3. gruba herhangi bir görev verilmedi.

SONUÇLAR, OYUNUN BİZİM İÇİN İYİ OLABİLECEĞİNİ ORTAYA KOYDU

6 ay sonra MRI taraması yapmaları istendi. Rapora göre, yalnızca birinci gruba dahil olan bireylerin (oyun oynama görevine sahip olanlar) beyinlerinin gri maddesinde bir artış yaşadı. Kısa süreli hafızaları ve zihinsel sağlıkları gelişti.