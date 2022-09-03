Eldeki soğan kokusunu tek seferde çıkarıyor! Ellerinizi birkaç dakika bekleteceğiniz bu karışım...

Ayakkabılar, gün boyunca içerisinde kapalı kalan ayakların havasız bir ortamda bakteri üremesi sonucu oldukça kötü kokular ortaya çıkarabilir. Bulunan ortamlarda da rahatsız edici kokuların yayılmasına neden olan bu sorunu, karbonatla çözebilirsiniz. Kokan ayakkabılara bir çay kaşığı kadar karbonat döktükten sonra birkaç saat bekleyin ve ardından yıkayın. Antiseptik özelliği sayesinde karbonat, ayakkabıdaki kokuları ortadan kaldıracaktır.

BUZDOLABI KOKUSU

Karbonat, ferah bir hava için gerekli olan kokusu ortamı kolaylıkla sunar. Bunu yapabildiği noktalardan bir diğeri, buzdolabıdır. Yemekler, meyveler veya çeşitli sosların neden olduğu buzdolabı kokusunu yok etmenin en iyi yolu, bir kase içerisine aldığınız karbonatı bir gece boyunca buzdolabında bekletmektir. Böylece buzdolabındaki istenmeyen o kokuyu yok edebilirsiniz.

ELDE KALAN SOĞAN KOKUSU

Soğan, her yemeğe kattığı lezzet ile vazgeçilmez sebzelerden biri olsa da elde neredeyse hiç çıkmayacak gibi kalan kokusu, birçok kişiyi rahatsız ediyor. Fakat bu kokudan kurtulmanın oldukça kolay bir yöntemi bulunuyor. Karbonat karışımlı suda ellerinizi yıkadıktan sonra çeşmeden akan su ile ellerinizi durulayın. Soğan kokusundan dakikalar içinde kurtulabilirsiniz.