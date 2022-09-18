Elektrik süpürgenizi "bozuldu" sanmayın! Bu hata performansını yarı yarıya düşürüyor...

SÜPÜRÜLMEMESİ GEREKEN ALANLARI SÜPÜRMEK

Günlük toz ve kir kalıntılarını temizlemek için en ideal cihaz olan elektrik süpürgeleri, yine de her yeri süpürmek için uygun değildir. Örneğin; cam kırıkları, kül veya toz yığınlarını veya bozuk paraları süpürmemeye dikkat etmek oldukça önemldir. Aksi takdirde makinenizde tıkanmalara, kesiklere veya sıkışmalara neden olabilir.

FİLTRELERİN DÜZENLİ TEMİZLENMEMESİ

Her elektrik süpürgesinde bulunan çok ince toz ve kir parçalarını yakalayan bir dizi filtre bulunur. Bu filtreler, tozun tekrar havaya karışmasını engeller. Fakat yoğun bir toz birikimine maruz kalmış filtreler, düzgün çalışmadığı için tozları yeniden etrafa yaymaya başlar. Bu nedenle düzenli olarak temizlenmeyen filtreler, elektrik süpürgesinin perfomansını büyük oranda düşürecektir. Elektrikli süpürgenin filtre bakımıyla ilgili olan talimatları izlediğinizde tüm problemler ortadan kalkacaktır.