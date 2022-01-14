Elektrik süpürgesini asla kullanmamanız gereken 5 yer

Halılar, fayanslar ve parkeler… Tozsuz ve parlak bir zemin için ihtiyaç duyulan elektrikli süpürgelerin, bazı kirli noktalarda kullanılmaması gerekiyor. Aslında hiç de fark edilmeden temizlenen bu noktalarda farklı bir yöntem izlemek, süpürgenizin kullanım ömrünü çok daha fazla uzamasını sağlayacaktır. İşte uzun süre en yüksek performansta kullanabileceğiniz bir elektrik süpürgesi için temizlememeniz gereken o alanlar…
CAM KIRIKLARI
Cam kırıkları, ufak parçalarının etrafa dağılması ile birlikte en zor temizlenen dağınıklıklardan biridir. Bunun için "kolay bir çözüm" olarak düşündüğünüz elektrikli süpürge, kullanıldığında büyük bir hasara neden olabilir. Örneğin; eğer toz torbalı elektrik süpürgesi kullanıyorsanız bu torba delinebilir, ani emiş gücü ile cam parçaları, borulardan geçerken hortum bölümlerinde kesikler oluşturabilir ve iç aksamında çeşitli hasarlar ortaya çıkarabilir. Bu nedenle cam parçalarını temizlemek için öncelikle bir el süpürgesi kullanmak en doğru adımlarından biri olacaktır. Kalan küçük parçalar için ise nemli bir ıslak mendil veya ıslak havlu kullanabilirsiniz.
ISLAK ALANLAR
Elektrikli süpürgenizi ıslak alanlarda kullanmanız duurmunda içeriye yoğun bir su girişi olabilir. Bu durumda ise iç aksamlarda oluşan nem birikimini küf sorununa neden olacaktır. Hem kötü bir kokuya hem de nemli alanlar elektrik aksamlarında sorun ortaya çıkarabileceği için kısa vadeli bir kullanıma neden olabilir. Bu durum ise geri dönülmez problemler ortaya çıkaracaktır.
MAKYAJ
Makyaj malzemelerinin etrafa yayılması, oldukça trajik hale gelebilir. Bir allığın etrafa dağılması oldukça üzücü olsa da bunu elektrikli süpürgeyle çekmemek gerekir. Far, allık veya fondöten gibi parçalar, elektrikli süpürgenin fırça bölümü nedeniyle etrafa daha çok yayılabilir. Üstelik bu ürünler, elektrikli süpürgenin iç alanlarında tıkanıklığa neden olabilir.
UZUN VE BİRİKEN SAÇ TELLERİ
Burada önemli olan etrafa dökülmüş birkaç saç teli değil. Etrafta yoğun bir saç birikimi mevcutsa, örneğin; bir kesimin ardından yerlere yoğun miktarda saç dökülmüşse bu birikintiyi elektrik süpürgenizle çekmemeniz gerekiyor. Fazla saçı aynı anda çekmek, elektrik süpürgesinde hızla bir tıkanmaya neden olabilir.
İNCE TOZ VE KÜL BİRİKİNTİSİ
Etraftaki tozlanmayı kolaylıkla çekebilecek kapasitede olan elektrik süpürgeleri, inşaat tozu, birikmiş kül gibi yoğun küçük parçaları çekmek için tasarlanmamıştır. Yoğun bir toz birikintisini yok etmek için elektrik süpürgesini kullanmak, hem hortum hem de çekim yapılan noktayı tıkayabilir. Bu tıkanıklığı açmak için ise daha fazla sorun ortaya çıkabilir.