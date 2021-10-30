Eliyle besleyip büyüttü! Şimdi en yakın arkadaşı bir "karga"

"ARKADAŞLIĞI SAĞLAM, DEDİĞİMİ YAPIYOR"

Taşkesen, kuşun kendiliğinden doğaya uçup gitmediği müddetçe bakımını sürdürmeye devam edeceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Psikolojimiz birbirine uydu, dediğim bazı şeyleri yapıyor ama kafasına bir şey takılırsa yapmıyor. Ben Şakir'den çok memnunum. 'Besle kargayı oysun gözünü' derler ama alakası yok. Çay karıştırır, tıraş olan müşteri para verirse alır gelir. Hareketlerinden banyo yapmak istediğini anlıyorum. Dışarıya bunun için banyo hazırlıyorum. Yıkanır, sonra 'Gel' dediğimde geri dükkana girer. Bağa gideriz bırakırım gezer, iki üç saat sonra tekrar yanıma gelir. Geçen gün kafesine koymadan çarşıya gitmiştim beni aramış bulamayınca dükkanı birbirine katmış. Arkadaşlığı sağlam, dediğimi yapıyor. Karnı tok olunca beni önemsemiyor ama aç olunca ilgilenir. Bazı sesler çıkarıyor."

İş yerindeki müşterilerden Tevfik Üstündağ da tıraş olurken "Şakir"in etrafta gezindiğini, insanlarla aynı ortamda bulunmayı yadırgamamasının sevimliliğini artırdığını dile getirdi.