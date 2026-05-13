Emeklilik sonrası aldıkları karar hayatlarını değiştirdi: Bisikletle...

Bursa'da çalıştıkları fabrikada aktif olarak bisiklet kulübünde yer alan iki arkadaş, emekli olduktan sonra kendilerini tur bisikleti ile yolculuğa adadı. Çocukluk hayallerinden bisikletle tura çıkmayı emekli olduktan sonra gerçekleştiren iki arkadaş, geçtiğimiz yıl Muğla ve Datça'ya, bu yıl ise Edirne'ye pedal çevirdi. Emeklilik hayatını evde oturmak yerine pedal çevirerek sağlıklı bir yaşam tercih eden iki arkadaş, Edirne ziyareti çerçevesinde Selimiye Meydanında mola vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.



Emeklilik sonrası hareketsiz yaşamın insanı olumsuz etkilediğini belirten 57 yaşındaki Mustafa Ardıç, "Kaslar uyumaya başlıyor. Biz de bunu değiştirmek için bisiklete yöneldik. Bisiklet bizi hem dinç hem de mutlu tutuyor. 50 yaşından sonra herkes mutlaka spor yapmalı, imkan varsa bisiklete binmeli" dedi.



Yaklaşık 4-5 yıldır tur bisikleti yaptıklarını ifade eden Ardıç, Bursa'dan başlayıp Edirne, Kırklareli, İğneada, Lüleburgaz, Tekirdağ ve İstanbul güzergahını tamamlayarak yeniden Bursa'ya dönmeyi planladıklarını söyledi. Köy yollarından geçerken gördükleri misafirperverliğin kendilerine motivasyon verdiğini anlatan Ardıç, "Çaya davet eden insanlar, kuş sesleri, doğa Hepsi bize ayrı bir enerji veriyor. Yorgunluğumuzu unutuyoruz" diye konuştu.



Çocukluk hayalini emeklilikte gerçekleştirdiklerini belirten 49 yaşındaki Fatih Yavuz ise, "Bisiklete bindiğimizde sanki dünyayı dolaşacakmışız gibi hissederdik. Şimdi bunu gerçekten yaşıyoruz. Geçen yıl Datça turunu yapmıştık, bu yıl da Trakya'yı pedallıyoruz" ifadelerini kullandı.

Edirne'de tarihi noktaları gezmeyi ve kentin meşhur ciğerinin tadına bakmayı planlayan iki arkadaş, bisikletin sadece spor değil aynı zamanda yeni insanlar ve yeni hikayelerle tanışma fırsatı sunduğunu söyledi.