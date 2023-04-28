Emziren Anne İlaç Kullandıktan Kaç Saat Sonra Emzirebilir? Emziren Anne Grip İlacı Kullanabilir Mi, Bebeğe Zarar Verir Mi?

Emziren annelerin ilaç kullandıktan sonra sütlerinin pH değeri değişir. Bu nedenle emziren anne ilaç kullandıktan kaç saat sonra emzirebilir, sorusuyla sıkça karşılaşırız. Emziren anne ilaç kullanırsa bebeğe zarar verir mi, sorusuna kullanılan ilaçların oranı ve içeriği ile zarar verebileceği değişir yanıtını veririz. Emziren anne grip ilacı kullanabilir mi, sorusuna kullandıkları ilaçları doktor kontrolünde alması ve doktora emzirdiğini bildirmesi gerektiği yanıtına veririz.

Emziren Anne İlaç Kullandıktan Kaç Saat Sonra Emzirebilir?

Gebelik sırasında ilaç kullanımında olduğu gibi emzirme sırasındaki ilaç kullanımında da bir miktar yüksek risk olabilmektedir. Fakat hamilelikte kullanılan ilaçların emzirirken kullanılan ilaçlara oranla etkisi daha büyüktür. Emzirirken kullanılan ilaçların %1 ila %5 oranında süte geçmesi bizim için küçük bir oran olsa da bebeğiniz için büyük bir orandır. Annenin kullandığı ilaçların bebek üzerinde etkisi net olarak görülmese de doktor kontrolünde ortaya çıkabilir. Bebeğin doku ve organlarının gelişimi anne karnındaki döneme kıyasla büyük ölçüde geliştiği için kalıcı etkilenme riski çok çok düşüktür.

Emziren anne ilaç alındıktan 1-2 saat sonra süt ilaç ile yoğunlaşma yapar. Anne ilacı emzirmeyi bitirdikten sonra veya emzirmeden 3-4 saat önce almalıdır. Toplumda ilaç aldıktan sonra bir saat beklemek gerekir denir. Bu yanlış bir bilgidir. İlaç alındığı anda süte geçmez. Süte geçiş zaman yaklaşık 1 saat olduğundan bir ilaç kullanıldıktan 1 saat sonra emzirmek en yanlış davranışlardan biridir. Bu süre alınan ilaca göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle doktorunuz size bir ilaç yazdıysa doktorunuza ne zaman emzirebileceğinizi danışmanız önerilir.

Emziren Anne Grip İlacı Kullanabilir Mi, Bebeğe Zarar Verir Mi?

Grip virüsü hava ile geçen bir virüstür. Bu virüs anne sütü ile geçmez bu nedenle grip olan anneler emzirmeyi bırakmamalıdırlar. Anne sütü bebeğe doğal bir bağışıklık kazandıracağından emzirmeyi bırakmak bebeğiniz için kötüdür. Emziren anne grip veya nezle geçiriyorsa nefesini olabildiğince bebekten uzak tutmalı, bebeğin yüzüne doğru öksürüp hapşırılmamalı, emzirme gibi yakın temas durumlarında mutlaka maske takılmalı ve bu maske en fazla 30 dakika sonra yenisi ile değiştirilmelidir. Emziremeyecek kadar hasta olan anne, pompa ile sütünü bir biberona sağıp bebeğine verilmesini sağlamalıdır.

Emziren anneler birçok ilacı doktor önerisi ve kontrolü altında rahatlıkla kullanabilir. Grip olan ve emziren anne gerekli olduğunda doktor önerisi ile grip hastalığının tedavinde kullanılan ilaçları güvenle kullanabilir. Bu ilaçlar doğru emzirme ve ilaç alma vakitleri ayarlanırsa bebeğinize zarar vermez. "İlacı içme, çünkü ilaç süte kesinlikle geçer. Emziren anne ilaç içemez." gibi söylemler yanlış söylemlerdir. "İlacı içmek için emzirmeyi kesmek gerekir." cümlesini duyduysanız kulak asmadan doktorunuza danışarak bebeğinizi emzirmeye devam etmelisiniz.