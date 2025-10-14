En büyük korkusu başarısı oldu!

Diyarbakır'da yaşayan 27 yaşındaki Helin Betül, 7 yaşında Çermik ilçesindeki kaplıcalarında boğulma tehlikesi geçirmesi sonucu uzun süre havuza yaklaşamadı. Korku yaşayan Helin Betül, yüzme eğitimlerine katıldı.

Yüzmeyi öğrenen ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan antrenörlük belgesi alan Helin Betül, antrenör olmaya karar verdi. Helin Betül, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2 yıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yüzme antrenörü olarak çalışıyor. Şimdiye kadar yüzlerce kişiye yüzme öğreten Helin Betül, su korkusu yaşayan çocuk ve yetişkinlere destek oluyor.

Cankurtaranlık yapan Helin Betül, boğulma tehlikesi yaşayan kişilere de müdahale ediyor.

"BU&NBSP;KORKUNUN ÜZERİNE GİTMEYE BAŞLADIM"

Helin Betül Duran, çocuk yaşta yaşadığı boğulma tehlikesinin hayatında "önemli bir dönüm noktası" olduğunu dile getirdi.

Çocukluk yıllarında yaşadığı korkunun hayatının her alanına yansıdığını aktaran Helin Betül, şöyle devam etti:

"Sudan korktum, suya yaklaşamadım. Tatile gidiyorduk, suya giremiyordum. Çok büyük bir travma haline geldi. Spor yapıyordum, yüzme alanlarına gidiyordum ama havuza giremiyordum. Bu yüzden çok eksiklik yaşadım. Suyun hayatımda her zaman olacağını bildiğim için bu korkunun üzerine gitmeye başladım. İlk havuza girdiğimde tamamen korkarak, kenarları tutarak, simitle başladım. Daha sonra eğitmenlerimin desteğiyle bunların hepsini aştım."

Eğitmenlerinin teşvikiyle yüzme sporuna yöneldiğini ifade eden Helin Betül, azmi ve eğitmenlerinin motive etmesiyle korkusunu yendiğini anlattı.

"BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 5 BİN İNSANA YÜZME ÖĞRETTİM"

Su korkusu olan insanları çok iyi anladığını belirten Helin Betül, "Onlara güven aşılıyorum. İlk başta ayağını suya koyamayan, kafasına su dökemeyen öğrencilerim şimdi balık gibi yüzüyor. Zaman içinde birçok boğulma vakasına da müdahale ettim. Boğulmaktan korktuğum için suya giremeyen ben, şu an insanların canını kurtarıyorum. Bu tarif edilemeyecek bir duygu." dedi.

Yıllar içinde yüzlerce öğrenciye yüzme öğrettiğini dile getiren Helin Betül, yaklaşık 7 yıldır bu işi yaptığını, önce özel derslerle başladığını, kulüplerde çalıştığını, 2 yıldır da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde çalıştığını anlattı.

Helin Betül, "Bugüne kadar yaklaşık 5 bin insana yüzme öğrettim. Aralarında temel eğitim alan da performans gruplarında ilerleyenler de var. İnsanların hayatına böyle dokunmak benim için çok kıymetli." diye konuştu.

"HELİN HOCA SAYESİNDE YÜZMEYİ ÖĞRENDİK"

Öğrencilerden Muhammed Yusuf Nergüz (13) antrenörü Helin Betül Duran'ı örnek alarak bu alanda ilerlemeye çalıştığını söyledi.

Kendisinin de boğulma tehlikesi geçirdiği için sudan korktuğunu, bu korkusunu antrenörü Duran sayesinde atlattığını ifade eden Nergüz, "Yüzmeyi çok seviyorum. Helin hoca sayesinde yüzmeyi öğrendik, onu çok seviyoruz. Ben de büyüyünce iyi bir yüzücü olmak istiyorum." dedi.

Miraç Aydın (15) ise antrenöründen aldığı eğitimle yüzmeyi öğrendiğini dile getirdi.