En inatçı yağ lekelerini 10 dakika çıkaran yöntem! Tek malzeme yetiyor…

Temizlik uzmanları fırını 10 dakikada temizlemenizi sağlayacak ve bu görevi de basit bir iş haline çevirebilecek yöntemi paylaştı.
FIRIN TEMİZLERKEN YAPILACAKLAR
Fırın temizliğine başlamadan önce ilk yapmanız gereken raflarını çıkarmaktır. Ardından fırını ısıtmanız gerekiyor. Fırın ısındığında içerisinde biriken yağı ve kiri temizlemek de kolaylaşacaktır.
Düşük ısıda çalıştırdığınız fırınınızın içerisinde biriken yağlar eriyecek ve bu da temizliği kolay hale getirecektir. Ancak fırını temizlemeye başlamadan önce fırını kapatmayı ve yüzeylerin soğumasını beklemeyi unutmayın.
SIRA FIRIN RAFLARINDA
Fırının ısınmasını beklerken fırın raflarını temizlemeniz mümkün. Önce yağdan arındırmak adına lavabonun içerisine yerleştirip her yerine yağ sökücü sıkın. Mutfak için tasarlanan yağ çözücüler özellikle kalıplaşmış ve balmumuna dönüşmüş yağı temizlemek için idealdir.
Ardından yapmanız gereken ise biriken yağları ovarak çıkarmaktır. Mutfak raflarının tüm yağdan ve kirden arındığını göreceksiniz!
FIRINI TEMİZLEMEK İÇİN ÖZEL KARIŞIM
Herkesin evinde bulunabilen basit iki malzeme sayesinde fırını kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan kabartma tozu ile biraz su… Bu iki malzemeyi karıştırıp fırının içerisine sürün ve bırakın tüm işi sizin için yapsın.
Gıda parçacıklarından gelen fırın yağı genellikle asidiktir, kabartma tozu alkalidir ve yağı parçalar. Aynı zamanda hafif aşındırıcıdır ve yapışan gıdaların çıkarılmasına yardımcı olur.
Bu sayede fırını ısıtarak, aktif bileşenlerin yağın tamamen çıkmasını sağlıyor. Tek yapmanız gereken başta fırının kenarların dahil olmak üzere her tarafına sürmek. Ardından ise yaklaşık 10 dakikalığına o şekilde bırakın ve kendi kendine temizliği sizin için yapacaktır. Sonra yumuşak hareketlerle ovarak tüm yağ ve kiri çıkarabilirsiniz. Son adım olarak nemli bir mikrofiber bez ile durulayın.
FIRIN TEMİZLEMENİN PÜF NOKTALARI
Fırını temizlerken acele etmeyin ve ovma işlemini dairesel bir hareketle yapın. Fırınınız bu sayede pırıl pırıl olacak.
Kabartma tozunuz yoksa, inatçı bölgelere limon suyu ve tuz karışımı sürmeyi deneyebilirsiniz. Birkaç saat sonra ise yine ovarak tüm lekelerin yok olduğunu görebilirsiniz.
Fırının içini ayda bir temizlemek ve kapağı haftada bir silmek tavsiye edilse de çoğu kişi sadece yılda birkaç kez bu işlemleri yapar.