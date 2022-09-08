En inatçı yağ lekelerini 10 dakika çıkaran yöntem! Tek malzeme yetiyor…

Bu sayede fırını ısıtarak, aktif bileşenlerin yağın tamamen çıkmasını sağlıyor. Tek yapmanız gereken başta fırının kenarların dahil olmak üzere her tarafına sürmek. Ardından ise yaklaşık 10 dakikalığına o şekilde bırakın ve kendi kendine temizliği sizin için yapacaktır. Sonra yumuşak hareketlerle ovarak tüm yağ ve kiri çıkarabilirsiniz. Son adım olarak nemli bir mikrofiber bez ile durulayın.

Gıda parçacıklarından gelen fırın yağı genellikle asidiktir, kabartma tozu alkalidir ve yağı parçalar. Aynı zamanda hafif aşındırıcıdır ve yapışan gıdaların çıkarılmasına yardımcı olur.

Fırını temizlerken acele etmeyin ve ovma işlemini dairesel bir hareketle yapın. Fırınınız bu sayede pırıl pırıl olacak.

Kabartma tozunuz yoksa, inatçı bölgelere limon suyu ve tuz karışımı sürmeyi deneyebilirsiniz. Birkaç saat sonra ise yine ovarak tüm lekelerin yok olduğunu görebilirsiniz.

Fırının içini ayda bir temizlemek ve kapağı haftada bir silmek tavsiye edilse de çoğu kişi sadece yılda birkaç kez bu işlemleri yapar.