En küçük evler bile genişleyecek! Bu ipucu her köşeyi kullanmanızı sağlıyor

Dar alanlara sahip evler, her zaman şikayet edilen ve hiçbir eşyanın yerini bulamadığı için memnuniyetsizlik sebebi olabilir. Fakat aslında evlerinizin boyutuyla birlikte yaratıcı depolama fikirleri, hem göründüğünden çok daha geniş hem de her şeyin kendine ait yerini bulduğu alanlara dönüşebilr.

Giriş Tarihi: 21.12.2022 08:54 PAYLAŞ ABONE OL

Duvarları, ufak alanları yeniden şekillendirmek için yıkıma ihtiyacınız yok. Biraz yaratıcılık ve ufak "kendin yap" fikirleri, daha önce kullanılmayan alanları en iyi şekilde değerlendirmenizi sağlıyor. Eşyaları saklamak ve alanları değerlendirmek için ihtiyacınız olan birkaç fikri ise beğeninize sunduk. İşte o alternatifler…

DUVAR RAFLAR KULLANIN Bir odada sahip olduğunuz alan ne olursa olsun, her zaman duvarların da var olduğunu unutmayın. Tasarımcı Ellie Newman, "dikey boşlukları" değerlendirmenin oldukça önemli olduğunu belirtiyor. Odada bulunan boş alanları doldurmak her zaman en iyi fikir değildir. Boş alanları tamamen kapatmak, alanınızı daraltabilir. Bunun yerine minimalist bir depolama fikri olarak duvar raflarını deneyebilirsiniz. Birçok şeyi burada depolayabilir, evinizde geniş bir alan oluşturabilirsiniz.