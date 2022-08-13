En lezzetli yemeklerin sırrı bu tavada! Yapışma sorununu ortadan kaldıran o tüyo...

Paslanmaz çelik, yüksek hacimli uygulamalara dayanma gücü, pas ve korozyona karşı üstün direnci ile en iyi pişirme aracı alternatiflerinden biridi. Bakteri barındırmaması sayesinde hem sağlıklı hem de lezzetli yemekler yapmak için de vazgeçilmezdir. Bu nedenle sıklıkla tercih edilen bu tavalarla ilgili "yapışma sorununu nasıl önlerim?" sorununa ise oldukça basit çözüm sunuyoruz. İşte cevabı…
SICAKLIĞI TEST EDİN
Yiyeceklerin paslanmaz çelik tavaya yapışmaması için önce doğru sıcaklığa ayarlamanız gerekir. Basit bir su damlası kullanarak tavanın çok sıcak veya çok soğuk olduğunu test edebilirsiniz. Su damlacıkları, eklemeden önce tavanızı yaklaşık iki dakika orta ateşte tutmanızı önerir. Hiçbir şey olmuyorsa birkaç dakika sonra tekrar deneyin, su tamamen ayrışıyorsa tencerenin ısısını düşürmeniz gerekir.
Tava yeterince sıcak değilse suyun çözüleceğini belirtiyor. Çatırdayan damlalar, tavanın doğru sıcaklıkta olduğu anlamına gelir. Yani üzerinde pişirim yapmaya hazırsınız demektir. Bahsi geçen tavada su sorunsuz bir şekilde kayarsa ısının hazır olduğunu da söyleyebilir. Et ve sebzelerden kahvaltılıklara favorilere kadar uygun sıcaklıkları sağlayarak çok çeşitli yiyecekler hazırlayabilirsin.
DİĞER İPUÇLARI
Su damlası testinin yapmanın yanı sıra birçok yiyecek için yağ gibi bir ürün kullanabilirsiniz. En yaygın hatalardan biri; tava uygun sıcaklığa erişmeden önce tüm tavaya yağlamaktır. Uygun sıcaklığa eriştikten sonra yağın her noktaya değdiğinden emin olmanız gerekir. Örneği; kahvaltı hazırlarken yumurtaların mümkün olduğunca birbirine yapışmasını engellemek için yağın etrafında döndürebilirsiniz.
Tavanızın "yeterli ısı" aralığında olduğunu da anlamak önemlidir. Paslanmaz çelik tavalarda yemek yaparken yapılan bir diğer hata, her yemeğin en yüksek ısıya erişmiş olan tavada yapmaktır. Yüksek sıcaklıklar her yemeğin pişmesi için uygun değildir ve yakmaya neden olabilir.