En lezzetli yemeklerin sırrı bu tavada! Yapışma sorununu ortadan kaldıran o tüyo...

Paslanmaz çelik, yüksek hacimli uygulamalara dayanma gücü, pas ve korozyona karşı üstün direnci ile en iyi pişirme aracı alternatiflerinden biridi. Bakteri barındırmaması sayesinde hem sağlıklı hem de lezzetli yemekler yapmak için de vazgeçilmezdir. Bu nedenle sıklıkla tercih edilen bu tavalarla ilgili "yapışma sorununu nasıl önlerim?" sorununa ise oldukça basit çözüm sunuyoruz. İşte cevabı…

SICAKLIĞI TEST EDİN

Yiyeceklerin paslanmaz çelik tavaya yapışmaması için önce doğru sıcaklığa ayarlamanız gerekir. Basit bir su damlası kullanarak tavanın çok sıcak veya çok soğuk olduğunu test edebilirsiniz. Su damlacıkları, eklemeden önce tavanızı yaklaşık iki dakika orta ateşte tutmanızı önerir. Hiçbir şey olmuyorsa birkaç dakika sonra tekrar deneyin, su tamamen ayrışıyorsa tencerenin ısısını düşürmeniz gerekir.

Tava yeterince sıcak değilse suyun çözüleceğini belirtiyor. Çatırdayan damlalar, tavanın doğru sıcaklıkta olduğu anlamına gelir. Yani üzerinde pişirim yapmaya hazırsınız demektir. Bahsi geçen tavada su sorunsuz bir şekilde kayarsa ısının hazır olduğunu da söyleyebilir. Et ve sebzelerden kahvaltılıklara favorilere kadar uygun sıcaklıkları sağlayarak çok çeşitli yiyecekler hazırlayabilirsin.