En sık yapılan hatalar arasında: Bu mutfak gereçlerini bulaşık makinesinde asla yıkamayın!

En büyük yardımcılarımızdan biri olan bulaşık makinesi hayat kurtaran eşyalardan biri oluyor. Fakat makineye bazı gereçleri atarken dikkat etmeliyiz. Aksi halde sağlığınıza zarar verebilirsiniz. Gelin hangi mutfak gereçlerini yıkamamanız gerektiğine birlikte bakalım.
KESKİN BIÇAKLAR
Bulaşık makinesi bıçak ağızlarını köreltebilir, Bu nedenle hazırlık bıçaklarını elle yıkayın. Keskin bıçakları doldururken ve boşaltırken kendinizi kesebilirsiniz, bu nedenle en güvenli seçenek keskin bıçakları elde yıkamaktır.
İÇİ BOŞ SAPLI BIÇAKLAR
Bulaşık makinesindeki yüksek sıcaklıklar, içi boş saplı bir bıçağın iki parçasını bir arada tutan yapışkanı eritebilir. Bu olursa, bıçak sapı parçalanacaktır. Bunları en iyi durumda tutmak için elde yıkayın.
TEFLON TENCERE VE TAVALAR
Yapışmaz kaplamalı pişirme kaplarını bulaşık makinesine koymayın. Zamanla, bulaşık yıkama işlemi kaplamayı parçalayarak pişirme sırasında pul pul dökülmesine ve yapışmaz yüzeyin bozulmasına neden olabilir. Aynı zamanda pul pul dökülen parçacıklar yemeklerinize de bulaşabilir.
DÖKÜM TAVA
Döküm tavalar asla bulaşık makinesine girmemelidir. Döküm tava üzerinde yapışmaz bir yüzey oluşturmak uzun zaman alır. Bulaşık deterjanı da tavayı paslanmaya karşı savunmasız bırakır. Sonuç olarak su ve aşındırıcı olmayan süngerlerle temizlemeniz en iyi seçeneklerden biri olacaktır.
DÜDÜKLÜ TENCERE KAPAKLARI
Düdüklü tencere kapaklarını asla bulaşık makinesinde yıkamayın, çünkü küçük yiyecek parçacıkları veya bulaşık makinesi deterjanı birikebilir veya regülatör veya emniyet valflerinde birikebilir. Bunun yerine, düdüklü tencere üstlerini, contaları ve tencereleri ılık, sabunlu suda elde yıkayın.
TAHTA MUTFAK ALETLERİ
Çok sıcak su ahşabı eğebilir veya çatlatabilir. Ahşap kesme tahtaları ve ahşap saplı mutfak eşyaları üzerindeki kaplamaya zarar verebilir: Bu eşyaları sadece elde yıkayın. Bu tarz ürünler bulaşık makinesinde yıkandığı takdirde deterjanı içlerine emebilir. Bunun sonucunda ise yemek pişirirken ısı aldıklarında ya da meyve sebze doğrarken bıçak darbelerine maruz kaldıklarında da emdikleri deterjanı yiyeceklerinize geçirebilirler.
PLASTİK EŞYALAR
Plastikten üretilen bazı mutfak eşyalarını bulaşık makinesinde yıkadığınız zaman onların deforme olmalarına yol açabilirsiniz. Bunun sonucunda ise bulaşık makinesinin uyguladığı yüksek ısı, plastik eşyalara büyük ölçüde zarar verir.