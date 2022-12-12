En sık yapılan hatalar arasında: Bu mutfak gereçlerini bulaşık makinesinde asla yıkamayın!

Mutfak işlerinde hayatımızı kolaylaştıran şeylerden biri olan bulaşık makinesi, temizlikte fazlasıyla tercih ediliyor. Ancak bazı mutfak eşyalarını makinede yıkamak sağlık için büyük risk oluşturuyor. İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 12.12.2022 09:01 PAYLAŞ ABONE OL

En büyük yardımcılarımızdan biri olan bulaşık makinesi hayat kurtaran eşyalardan biri oluyor. Fakat makineye bazı gereçleri atarken dikkat etmeliyiz. Aksi halde sağlığınıza zarar verebilirsiniz. Gelin hangi mutfak gereçlerini yıkamamanız gerektiğine birlikte bakalım.



KESKİN BIÇAKLAR Bulaşık makinesi bıçak ağızlarını köreltebilir, Bu nedenle hazırlık bıçaklarını elle yıkayın. Keskin bıçakları doldururken ve boşaltırken kendinizi kesebilirsiniz, bu nedenle en güvenli seçenek keskin bıçakları elde yıkamaktır.