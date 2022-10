Enerji vampirlerinden uzak durun! Toksik insanları 10 maddede tanıyacaksınız...

AYHAN ALTAŞ (KLİNİK PSİKOLOG)

TOKSİKLER, SİZE KENDİNİZİ DEĞERSİZ HİSSETTİRİRLER!

"Toksik İngilizceden dilimize olduğu gibi geçmiş bir kelimedir. Toksik zehir demek, zehir insanlara zarar verir. Bu insanlara toksik denmesinin ana nedeni de etrafındakilere zarar vermeleridir. Bu insanların anne babaları bebeklik ve çocukluk döneminde çocuklarına toksik ebeveyn oldukları için aileden iletişimi sağlıklı alamamışlar ve etrafındaki insanlarla da sağlıklı iletişim kuramıyorlar. İnsanların ilk iletişimi kurduğu ve öğrendiği kişiler ebeveyn olduğu için onlarla nasıl iletişim kurarlarsa iletişimi o şekilde öğrenirler ve öğrendikleri gibi de iletişimi devam ettirirler. Yani bu kişilerin toksik olmasının önemli nedeni çevredir. Toksik insanlar etrafındakilerin enerjilerini emerler. Onlarla iletişim kurarken kendinizi aşağılanmış, kullanılmış, değersiz hissedersiniz. Bu kişiler sıklıkla kendi mutsuzluklarını etrafına yansıtır ve etrafındaki insanları da mutsuz ederler."

DR. CEM KEÇE (PSİKİYATR)

VİTAMİN İNSAN, KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ İNSANDIR!

"Vitamin insanlar, bize kendimizi iyi hissettiren, güven veren, bizi cesaretlendiren, içimizdeki en iyiyi ortaya çıkaran dürüst, yardımsever kişilerdir. Onlarla birlikteyken mutlu oluruz ve onlarla daha çok zaman geçirmek isteriz. Kısacası bu insanlar toksik davranışı olmayan kişilerdir. Bu insanlar kendini gerçekleştirmiş kişilerdir. Yani, kendilerini ve diğer insanları oldukları gibi kabul ederler ve insanların başka türlü nasıl olmaları gerektiğine dair bir beklentileri yoktur, onları değiştirmeye çalışmazlar. Kimsenin kusursuz olmadığını bilerek kendilerine, diğer insanlara, aslında tüm yaşama empati, hoşgörü ile bakarlar."

RANA KUTVAN (PSİKOLOG)

ZARAR GÖRMEMEK İÇİN SINIRLARINIZI ÇİZİN

Rana Kutvan, konu üzerine en çok kalem oynatan ve düşünen psikoloji uzmanlarımızdan biri... Kutvan, toksik insanlardan psikolojik olarak korunma yollarını anlatırken aslında bu tipolojinin özelliklerini de özetliyor: "Toksik insanlardan kendinizi korumanın en önemli yollarından biri, onlara sınırlarınızın haritasını vermektir. Sizin sınırlarınızı çiğneme eğiliminde olan toksik insanlara açık ve net bir şekilde sık sık sınırlarınızı hatırlatın. Unutmamak gerekir ki toksik kişilikler yalnızca sizi olumsuz etkilediklerinde toksiklerdir. Tabii ki en kısa ve net çözüm mümkünse size rahatsızlık veren toksik insanı hayatınızdan tamamen çıkarmak, ya da onu daha az görmektir. Eğer hayatınızdan çıkaramayacağınız biriyse onu öyle kabul edin ve hayatınızı etkilemesine izin vermeyin."

CAN GOX (MÜZİSYEN)

VİTAMİNSEL HAYAT AŞIRI DOZDA MUTLULUK İÇERMEKTEDİR!



Müzisyen Can Gox, mutlu olmanın ve mutluluk vermenin bir seçim olduğunu düşünenlerden... Ona göre insanın bu kararı kendi vermesi gerekiyor: "'Toksik eşittir kolay, vitamin eşittir zor' hissiyatı uyandırıyor bende. Az önce bir cümle yankılandı içimde: 'I found the comfort in being sad'. Okuduğum bir kitaptan veya şarkı sözü kalıntısı olabilir. Yani cümlemizin mealine gelince... Mutsuzluk içerisinde güvenli bir şekilde yaşamak ve oradan beslenerek yaşamı bu temel üzerine kurmak mutlu yaşam verilmesi gereken çaba, emek ve savaştan daha kolay gibi görünüyor. Velhasıl kelam, dikkat: Vitaminsel hayat aşırı derecede mutluluk içermektedir.