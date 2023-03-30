Engelli Kimlik Kartı Ne İşe Yarar? Engelli Kimlik Kartı Olanlar Hangi Haklardan Faydalanır?

Engelli kimlik kartı, konu çerçevesindeki özellikleri taşıyan bireylerin kullandığı bir karttır. Bu kart oldukça kapsamlıdır. Örneğin TCDD ait seferlere ücretsiz binebilirsiniz. Örnekler ne işe yarar sorusunun cevaplarını sıralamış olur. Aynı şekilde Engelli raporu olanlar hangi haklardan yararlanır çatısı altında derlenecek madde çoktur. Buna sebep olarak sosyal devletin konu ekseninde fazla çalışma yürütmesi gösterilebilir. Çalışmalar neticesinde Engelli kartı her yerde geçerli mi sorusuna da açıklık getirilecektir.

Engelli Kimlik Kartı Ne İşe Yarar?

Bir bireyin en temel ihtiyaçları ve hakları vardır. Barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlar bir bireyin yaşamında önemli yere sahiptir. Bazen yaşanan olumsuz durumlarda insanlar bu tür temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelirler. Yaşanılan sağlık sorunları kişilerin hayatlarında birtakım engellere yol açabilir. Örneğin bir kişi sağlık sorunundan dolayı çalışma hayatını kaybedebilir. Aynı şekilde hayatında yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle sosyal yaşantısında pürüzlükler ortaya çıkabilir ve kendisini ötekileştirilmiş hissedebilir. Bu olumsuzluklar neticesinde devlet, bazı haklar getirir. Engelli kartı anlatılanlar etrafında anlatılması gereken bir mevzudur. Çünkü ne işe yarar olduğu çok açıktır. Engelli kartı, kişinin hayatını kolaylaştırmaya ve toplum içerisinde yaşamını idame ettirmeye yaramaktadır.

Engelli Kimlik Kartı Olanlar Hangi Haklardan Faydalanır?

Bir devletin yapısı sosyal devlet ise bazı hususlar üzerinde daha çok durması gerekir. Engelli kartı da bu neticede çıkan bir sosyal politika unsurudur diyebiliriz. Engelli kimlik kartı ile sağlanan haklar oldukça fazla ve kapsamlıdır. Engelli kimlik kartına sahip bireylerin yaşamları baştan aşağı düşünülmüş ve ona göre bir sistem kurulmuştur. Özellikle sosyal aktiviteler, sosyal gereksinimler gibi konular üzerinde hakların çokluğu dikkat çekmektedir. İlk olarak engelli kimlik kartına sahip bireyler devlet tiyatrolarına ücretsiz girebilirler. Haberleşme alanına giren cep telefonlarında ve günümün olmazsa olmaz internetinde indirim elde edebilirler.

Engelli Kimlik Kartının Sağlamış Olduğu Haklar Nelerdir?

Engelli kimlik kartına sahip biri öğretmen evlerinde elde edeceği indirimler vardır. Devlet tiyatrolarına ücretsiz girebildiği gibi müze, ören yerleri, milli parklar ve piknik alanlarına giriş de ücretsizdir. Belediye bünyesindeki plajlarda şezlong-şemsiye de ücretsizdir. Spor müsabakalarına girişte de engelli kimlik kartına sahip bireylere haklar tanınmıştır. Spor müsabakalarına giriş ücretsizdir. Fakat kura çekimi ile bu hak verilmektedir. Kredi ve Yurtlar Kurumunda faydalanacak haklar da oldukça fazladır. Dolayısıyla engelli kimlik kartına sahip her yaştan bireyler düşünülmüş ve bu noktada çalışmalar yapılmıştır.

Engelli Kartı Her Yerde Geçerli Mi?

Engelli kartına sahip bir birey yukarıdaki başlıklarda da belirtildiği gibi avantajlı haklara sahiptir. Bu haklara genel çerçevede bakıldığında bu karta sahip birinin toplumdan izole edilmesi önlenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle sosyal aktivitelerin üzerinde kapsamlı haklar ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra bu karta sahip bireylerin yaşamlarını idame ettirmesi yönünde birçok kolaylık da sağlamak istenmiştir. Bu özellikteki bir kart için her yerde geçerli olup olmadığı aklımıza gelebilir. Bu kart hem ikamet ettiğiniz yer de hem de tüm ülke genelinde geçerlidir.