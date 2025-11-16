Engelli köpek "Kıvrık" hikayesiyle çocukların gönlüne dokunuyor!

Başiskele Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde yürüme engelli köpek Kıvrık, özel olarak tasarlanmış tekerlekli aracıyla sahibi Ömer Ayhan tarafından okullara getiriliyor.

Yaklaşık bir ay önce uygulamaya alınan proje kapsamında ilçedeki tüm okullara ulaşılması hedefleniyor.

Başiskele ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde merhamet ve empati duygusunu geliştirmenin yanı sıra akran zorbalığını önlemeyi ve hayvan sevgisi aşılamayı amaçlayan "Merhametli Yürekler, Sevgi Dolu Okullar" projesi başlatıldı.

Ayhan, öğrencilere Kıvrık'ı nasıl bulduğunu, geçirdiği zorlu süreci ve 10 yıllık dostluk hikayelerini anlatıyor. Ardından öğretmenler, öğrencilere bu hikayeden ne anladıklarını ve yaralı hayvan gördüklerinde nasıl davranmaları gerektiğini soruyor. Daha sonra çocuklar, Kıvrık'ı sevip onunla vakit geçirerek merhamet kavramını deneyimle imkanı buluyor.

Ayrıca, veteriner hekimler, psikolojik danışmanlar ve gönüllüler de Başiskele Belediyesi Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitim veriyor.