Enginar Nasıl Saklanır? Çiğ ve Ayıklanmamış Enginar Buzdolabında Saklanır Mı, Nerede Muhafaza Edilir?

Enginar nasıl saklanır sorusuna yanıt arayanların dikkat etmesi gereken, onları hava almayacak bir şekilde paketlemektir. Ayıklanmamış enginar ne kadar dayanır diye araştıranlar, bunun 1 ila 3 gün arasında değiştiğini bilmelidir. Enginar derin dondurucuya koyulur mu diyenler için bunun yanıtı, evettir. Çünkü oda sıcaklığında çürümesi hızlanır. Bozulmamaları için enginar nerede saklanır? Enginar buzdolabında saklanır mı? İşte merak edilenler…

Enginar Nasıl Saklanır?

Tek başına yemeği yapılabildiği gibi değişik tariflerde kullanılan enginar, çorbalara ve salatalara da eklenen bir sebzedir. Aynı zamanda ana yemeğin yanında garnitür olarak yapılır. Yaz mevsimi sebzeleri arasında bulunan enginar, en çok zeytinyağlı olarak tüketilir.

Enginardaki, A, B1, B2, B6, C vitaminleri ile kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, sodyum ve çinko gibi mineraller, onu insan sağlığı için oldukça yararlı kılar. Düzenli tüketildiği takdirde demir eksikliğine bağlı anemiyi önlemede, toksinlerin vücuttan atılmasında, karaciğerin sağlıklı bir şekilde çalışmasında ve tansiyonun düzenlenmesinde etkilidir. Enginar, çok hızlı çürümesi ile bilinen bir sebzedir. Bundan dolayı buzdolabında saklamak gerekir. Kabukları soyulmuş ve şoklanmış olanları uzun süre muhafaza etmek ise biraz daha kolaydır.

Genişçe bir kabın içini su ile doldurduktan sonra yarım limonun suyunu sıkın.

Enginarların kabuklarını soyduktan sonra kararmamaları için suyun içine koyun.

Bir tencerede su kaynatın ve içine biraz kaya tuzu ekleyin.

Kaynayan suyun içine enginarları atın ve 3-4 dakika haşlayın.

Enginarlar haşlandıktan sonra süzgeç ile sudan çıkarın ve buzlu suyun içine atın.

Buzlu suyun içinde 1 dakika beklettikten sonra kağıt havlunun üzerine serin.

Daha sonra kuruyan enginarları buzdolabı poşetinin içine koyun ve ağzını sıkıca bağlayın.

Poşetleri difrize yerleştirin.

Enginarlar buzlukta 2 ay boyunca muhafaza edilebilir.

Ayıklanmamış Enginar Nasıl Saklanır?

Enginarları oda sıcaklığında tutmak son derece yanlıştır. Çünkü bu koşullarda en fazla birkaç saat çürümeden dayanabilirler. Bunu önlemek için onları mutlaka buzdolabında saklamak gerekir. Bu yüzden, önce kabukları soyulmalı ve ondan sonra tuzlu suyun içine aktarılmalıdır. Ayıklanmamış enginarlar buzdolabının sebzelik kısmında bile olsa en fazla 1 veya 3 gün dayanabilir.