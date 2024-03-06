Enkazdan yürüyemez halde çıkarılmıştı! Artık adım atabiliyor...

Ekiplerin kendisine ulaşmasının ardından uzun süre üzerindeki kolonun kaldırılması için çaba harcandığını anlatan Yalçınkaya, şöyle konuştu: "Üzerimdeki kolonu kırmak için bayağı uğraştılar. O şekilde oradan çıktım. Enkaz altındayken abim aramış, akrabalarımız aramış hep. Annem ve kardeşim ilk saatlerde kurtarılmış ama babamın 4 gün sonra cenazesini çıkardılar. Şu anda sağ bacağımdan yüzde 50 engelliyim. Tekrar olmam gereken ameliyatlar var. Vücudumun farklı yerlerinde oyma ve file ameliyatları yaptılar, ezik olan parçaları aldılar."

"BİLİRKİŞİ RAPORUNDA KOLONLARIN KESİLDİĞİ YAZIYOR" Deprem sonrası kendilerine verilen TOKİ evinde annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşamını sürdürdüğünü kaydeden Yalçınkaya, babasından kalan emekli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını, başka gelirleri olmadığı için zorlandıklarını ve ailesine bakabilmek için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlandığını dile getirdi.