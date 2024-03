Enkazdan yürüyemez halde çıkarılmıştı! Artık adım atabiliyor...

"ŞU ANDA SAĞ BACAĞIMDAN YÜZDE 50 ENGELLİYİM"

Rümeysa Yalçınkaya, AA muhabirine, 6 Şubat'ta sarsıntının başlamasıyla birlikte binanın yıkılacağını hissettiğini ve cep telefonunu alıp hemen masanın altına girdiğini, binanın 10 saniye içinde yıkıldığını söyledi.

Üzerine kolon düştüğünü belirten Yalçınkaya, "O an ne olduğunu anlayamadım, şoka girdim. Her yerde çığlık sesleri geliyor, insanlar bağırıyordu. O an orada ölürüm herhalde diye bekliyordum. Enkazdan çıkmayı çok beklemiyordum. Hala hayatta olduğumu anlayınca 'sesimizi duyan var mı?' diye bağırdım. Bir süre kimseye ulaşamadım." dedi.