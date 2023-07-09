Enkazın arasından yeşeren yeni bir yaşam!

Ağabeyim de geçen sene evlenip, bu eve yerleşmişti. Mutfak dolabını da geçen sene ben yapmıştım. Bu yuvayı görünce hayret ettim. Yuvayı görmek beni mutlu etti. Bizim ne kadar yuvamız yıkılsa da en azından bir canlı yuva kurabilmiş. Bizim ne kadar yuvamız yıkılsa da o ev bir canlıya yuva olmuş. Biz yuvayı zarar vermeden kaldırıp, yere koyduk zarar vermeden ve 2 yavru vardı. 1 saat sonra da anneleri geldi, yanlarında durdu. Biz de çıktık gittik, o yuvayı orada görmek bizim içimizi ısıttı. Memleketimizin kötü günlerinde bizi mutlu eden güzel bir şey oldu" şeklinde konuştu.