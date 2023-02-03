Erimeyen turşunun sırrını bulduk! Meğer turşuların kütür kütür olması için ustalar bu yöntemi uyguluyormuş...

Hastalıklara karşı kalkan olan bu mucizevi besin, soğuk algınlığını önlemede oldukça etkili. Aynı zamanda kan şekerini dengeliyor, kalp hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz turşunun püf noktalarını sizler için araştırdık. Öyleyse gelin erimeyen turşunun detaylarına birlikte bir bakalım.
TURŞU KURMANIN PÜF NOKTALARI NELER?
Turşu kurmaya başlamadan önce ilk olarak suyunu hazırlamalısınız. Bir gece önceden musluk ya da içme suyunu dinlendirin. Turşu yapımında mutlaka kaya tuzu kullanın. Ardından kaya tuzunu bir gece önceden dinlendirdiğiniz salamura suyunun içerisine ekleyin. Kaya tuzunu ne kadar çok atarsanız turşunun yumuşama ihtimali en aza iner. Böylece turşunuz lezzetli bir hal alır.
Turşularınızı kavanozlara boşluk bırakmadan güzelce sıralı bir şekilde dizin. Dilerseniz turşuların aralarına limon dilimleri ekleyebilirsiniz. Turşu kavanozlarının içerisine 5-6 diş sarımsak, maydanoz, kereviz veya defne yaprağı ekleyebilirsiniz. Bu sebzeler turşunuzda hoş bir aroma bırakacak. Diğer bir püf noktası ise turşu kavanozunun kapağının sıkıca kapatılması. Eğer kapak sıkı bir şekilde kapatılmaz ise turşunuzun içerisine hava girerek, bu durum yumuşamasına sebep olacak.
EVDE TURŞU YAPIMI TARİFİ
MALZEMELER:
SALATALIK TURŞUSU NASIL YAPILIR?
Turşu kuracaksanız, salatalıkların kornişon turşu olmasına dikkat edin. Körpe salatalık tercihi uygun olacaktır. Salatalıkları güzelce yıkayın. Sonrasında iğne ile salatalıkları delin. Turşunun içerisine biberde eklemek isterseniz, körpe biberler tercih edin. Daha sonra bir yemek kaşığı nohudu turşu kavanozlarının dibine yerleştirin. Kavanozun içerisine sarımsakları ve uçları kesilen biberleri koyun. Ardından tüm malzemeleri yanyana güzelce sıralayın. Sonra geniş bir kabın içine 6 bardak sirke ilave edin. Daha sonra 4 yemek kaşığı tuzu koyup güzelce karıştırın.
İçme suyunu 4 su bardağı olacak şekilde kavanozun içerisine ekleyin. Daha sonra limon tuzu ve defne yapraklarını ilave edin. Son olarak ise kavanozların kapağını kapatmadan önce bir poşet geçirin. Ardından kapağını sıkıca kapatıp, kavanozu biraz döndürün. Turşuyu güneşsiz, hava almayan bir yerde 10 gün kadar bekletin. 10 gün sonra turşunuzu güzelce tüketebilirsiniz.
TURŞUNUN FAYDALARI NELER?
KABIZLIĞA ÇARE OLUYOR
Turşu zengin lif içeriği sayesinde, bağırsak sağlığını oldukça koruyor. Aynı zamandai lifli sebze ve meyvelerden yapılan turşular, metabolik atıkların vücuttan daha çabuk ve daha kolay bir şekilde atılmasına yardımcı oluyor.
KRAMPLARI AZALTIYOR
Turşu, spor yaparken kaybettiğiniz sıvıyı tekrar kazanmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda tüm kaybedilen mineralleri yerine getirir. Yapılan araştırmalar sonucu, turşu suyu tüketiminin spor sonrasında ortaya çıkan krampları azalttığı tespit edildi.
TURŞU HAFTADA NE KADAR TÜKETİLMELİ?
Sağlığa birçok faydası olan bu mucizevi besin, kalp sağlığını fazlasıyla koruyor. Aynı zamanda yararlı bakteriler sayesinde bağırsak florasını dengeler. Antioksidan ve vitamin-mineral içeriği ile damar sağlığını korur.
Eğer herhangi bir hastalığınız bulunmuyorsa haftada 2-3 gün bu sağlıklı besini tüketebilirsiniz. Fakat herhangi bir alerjik reaksiyona karşı bu besini tüketmeden önce doktorunuza danışmanızda fayda var.