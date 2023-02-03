Erimeyen turşunun sırrını bulduk! Meğer turşuların kütür kütür olması için ustalar bu yöntemi uyguluyormuş...

Kış aylarında en çok tüketilen besinlerinden biri olan turşu, sağlık için fazlasıyla yararlıdır. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu besin aynı zamanda hastalıklara karşı tam bir şifa kaynağı. Peki evde kütür kütür turşu nasıl yapılıyor biliyor musunuz? İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 03.02.2023 14:07 PAYLAŞ ABONE OL

Hastalıklara karşı kalkan olan bu mucizevi besin, soğuk algınlığını önlemede oldukça etkili. Aynı zamanda kan şekerini dengeliyor, kalp hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz turşunun püf noktalarını sizler için araştırdık. Öyleyse gelin erimeyen turşunun detaylarına birlikte bir bakalım.



TURŞU KURMANIN PÜF NOKTALARI NELER? Turşu kurmaya başlamadan önce ilk olarak suyunu hazırlamalısınız. Bir gece önceden musluk ya da içme suyunu dinlendirin. Turşu yapımında mutlaka kaya tuzu kullanın. Ardından kaya tuzunu bir gece önceden dinlendirdiğiniz salamura suyunun içerisine ekleyin. Kaya tuzunu ne kadar çok atarsanız turşunun yumuşama ihtimali en aza iner. Böylece turşunuz lezzetli bir hal alır.