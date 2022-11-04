Ev aletlerinizi kullanırken bu hatalardan mutlaka kaçının! Anında bozulmasını sağlıyor…

Ev aletlerimizin bize mümkün olduğu kadar uzun süre hizmet etmesini istiyoruz. Fakat doğru kullanılmadığında hemen bozulmasına neden oluyoruz. Bozulmaması için bu maddeleri uygularsanız daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaksınız. Öyleyse gelin bunların neler olduğuna bir bakalım.
HER KULLANIMDAN SONRA ÜTÜNÜN SUYUNU BOŞALTMAMAK
Ütünüzün bakımını doğru yaparsanız, ömrünü önemli ölçüde uzatabilirsiniz. Sadece birkaç basit kurala uymanız gerekiyor. İlk olarak, filtrelenmiş su kullanılması önerilir. Bu, kireç oluşumunu durduracaktır. İkincisi ve bu çoğumuzun yapmadığı bir şeydir, her kullanımdan sonra ütüyü boşaltmak iyi bir fikirdir. Bu sayede içeride pas oluşmasını engellemiş olursunuz.
FIRINDA FOLYO KULLANMAK
Bazılarımız fırının altını alüminyum folyo ile kaplamanın onu korumanın mükemmel bir yolu olduğunu ve her kullanımdan sonra temizlemek zorunda olmadığını düşünmeye meyilliyiz. Ama gerçekte, oldukça tehlikeli olabilir.
Folyo, yalnızca yiyeceklerin aşırı ısınmasına neden olan ısıyı yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda fırının ısıtma elemanlarını da yakabilir. Folyo, ısıyı ve hava akışını kısıtlar ve hatta fırının içinde eriyebilir. Bu nedenle fırını bir bezle temizlemek ve alüminyum folyo kullanmayı unutmak en iyisidir.
KAHVE MAKİNESİNİN KİRECİ TEMİZLENMİYOR
Diğer mutfak aletleri gibi bir kahve makinesi de sürekli bakım gerektirir. Markası ve modeli ne olursa olsun, bu cihazın birkaç ayda bir temizlenmesi gerekir. Kireçten ve yağdan arındırmak, kahve kalıntılarını temizlemek gerekir. Bu, sert su alanlarında daha da önemlidir.
MİKRODALGA ÇALIŞIRKEN KAPAĞINI AÇIK BIRAKMAK
Çoğu mikrodalga fırının bir "kapatma" düğmesi olmasına rağmen, çoğumuz onu asla kullanmıyoruz. Bunun yerine, mikrodalga çalışırken kapıyı açıyoruz ve bu, cihazınıza zarar verebilir. Bunu yaptığımızda güç devresini kesiyor ve tüm sistemin doğru çalışmasına müdahale ediyoruz.