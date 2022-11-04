Ev aletlerinizi kullanırken bu hatalardan mutlaka kaçının! Anında bozulmasını sağlıyor…

Folyo, yalnızca yiyeceklerin aşırı ısınmasına neden olan ısıyı yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda fırının ısıtma elemanlarını da yakabilir. Folyo, ısıyı ve hava akışını kısıtlar ve hatta fırının içinde eriyebilir. Bu nedenle fırını bir bezle temizlemek ve alüminyum folyo kullanmayı unutmak en iyisidir.

KAHVE MAKİNESİNİN KİRECİ TEMİZLENMİYOR Diğer mutfak aletleri gibi bir kahve makinesi de sürekli bakım gerektirir. Markası ve modeli ne olursa olsun, bu cihazın birkaç ayda bir temizlenmesi gerekir. Kireçten ve yağdan arındırmak, kahve kalıntılarını temizlemek gerekir. Bu, sert su alanlarında daha da önemlidir.