Ev hanımlarının gizli sırrı: Tülleri sakız gibi beyazlatan mucize formül!

Zamanla kirlenen ve sararan tül perdeler, evin atmosferini olumsuz etkileyebilir. Ancak doğru temizlik yöntemleriyle tüllerinizi ilk günkü gibi beyazlatabilirsiniz. İşte tül perdelerinizi sakız gibi beyaz yapmanın en etkili yolları!

Giriş Tarihi: 19.03.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 09:49 PAYLAŞ ABONE OL

Rengi değişmiş tül perdelerle mücadele, basit bir yıkama işleminden daha fazlasını gerektiriyor olabilir. Fakat oldukça basit birkaç yöntem, tam da istediğiniz gibi tül perdelere erişmenizi sağlayabilir.

KARBONAT VE SİRKE MUCİZESİ

Doğal temizleyiciler arasında yer alan karbonat ve sirke, tüllerde biriken tozu, kiri ve sararmaları gidermede oldukça etkilidir. Tüllerinizi yıkamadan önce ılık su dolu bir leğene bir çay bardağı sirke ve iki yemek kaşığı karbonat ekleyin. Perdeleri bu karışımda bir saat beklettikten sonra çamaşır makinesinde düşük ısıda yıkayın.