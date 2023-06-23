Evdeki sinekleri sonsuza kadar kovuyor! Tek ihtiyacınız olan malzeme…

Ardından, torbayı açık pencerelerin yakınına asın ve sineklerin tehlikeyi sezdikleri için içeri girmekten kaçınacaklar.

Temizlik uzmanları, sinekleri caydırmak için bir sandviç torbası, biraz madeni para ve biraz suyun yeterli olduğunu söylüyor.

Birkaç bozuk parayı suyla beraber şeffaf bir torbaya koyun ve asın… (Suyu ara sıra değiştirmeniz gerektiğini unutmayın). Sinekler burayı eşek arısı yuvası zanneder ve uzak durur.

Bu doğal yöntem işe yarıyor çünkü sinekler bileşik görüşe sahipler, yani bizim onları gördüğümüzden farklı görüyorlar.

Bu, sineklerin su torbasını aynı anda birkaç kez gördüğü ve madeni paralarla birleştiğinde, bir renk gökkuşağı oluşturan ve sineklerin gözlerini acıtan bir prizma oluşturduğu anlamına gelir.