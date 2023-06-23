Evdeki sinekleri sonsuza kadar kovuyor! Tek ihtiyacınız olan malzeme…

Temizlik uzmanları, sinekleri caydırmak için bir sandviç torbası, biraz madeni para ve biraz suyun yeterli olduğunu söylüyor.
Ardından, torbayı açık pencerelerin yakınına asın ve sineklerin tehlikeyi sezdikleri için içeri girmekten kaçınacaklar.
Birkaç bozuk parayı suyla beraber şeffaf bir torbaya koyun ve asın… (Suyu ara sıra değiştirmeniz gerektiğini unutmayın). Sinekler burayı eşek arısı yuvası zanneder ve uzak durur.
Bu doğal yöntem işe yarıyor çünkü sinekler bileşik görüşe sahipler, yani bizim onları gördüğümüzden farklı görüyorlar.
Bu, sineklerin su torbasını aynı anda birkaç kez gördüğü ve madeni paralarla birleştiğinde, bir renk gökkuşağı oluşturan ve sineklerin gözlerini acıtan bir prizma oluşturduğu anlamına gelir.
EVDEKİ SİNEKLERDEN KURTULMANIN YOLLARI
Pencereleri ve kapıları sinekliklerle koruyun: Sineklikler, pencerelerin ve kapıların önüne takılabilir ve sineklerin içeri girmesini engeller.
Yiyecekleri düzgün bir şekilde saklayın: Sinekler yiyecek kokularına çekildikleri için yiyecekleri düzgün bir şekilde saklamak önemlidir. Yiyecekleri sızdırmaz kaplarda, buzdolabında veya kapakları sıkıca kapatılmış kutularda saklayın.
Düzenli temizlik yapın: Evde düzenli temizlik yapmak, sineklerin besin kaynaklarını bulmasını zorlaştırabilir. Özellikle mutfakta ve çöp kutularının etrafında düzenli temizlik yaparak sineklerin çekim merkezi oluşturmalarını engelleyebilirsiniz.
Sineklerin çoğalmasını engelleyin: Sineklerin çoğalmasını önlemek için durgun su birikintilerini ortadan kaldırın ve çöpleri sık sık boşaltın. Bu, sineklerin yumurtlama ve üreme alanlarını azaltacaktır.
Doğal sinek kovucu bitkiler kullanın: Lavanta, nane, biberiye gibi doğal bitkilerin sinekleri uzak tuttuğu bilinmektedir. Evde bu tür bitkileri yetiştirerek sineklerin girişini azaltabilirsiniz.