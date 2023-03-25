Eve sinen balık kokusu nasıl çıkar? İşte mutfakta balık kokusundan eser bırakmayan temizlik sırrı...

EVE SİNEN BALIK KOKUSU NASIL GEÇER?

Nazarı ortadan kaldırmak için kullanılan üzerlik otunu, balık kokusunu gidermek için de kullanabilirsiniz. Keskin bir kokuya sahip olan bu otu, boş bir tavada güzelce karıştırarak kavurun. Kararmaya başladıktan sonra evin içerisinde gezdirin. Bu yöntem üzerlik otunun havaya yaydığı keskin koku sayesinde balık kokusunun giderilmesine yardımcı olabilir.

Bir diğer yöntem ise; defne yaprağı, portakal ve limon kabuklarını bir tencerenin içerisine alın, ardından üzerine su ilave ederek kaynatmaya başlayın. Tencereden çıkan buhar sayesinde tüm odalara yayılarak, eve sinen balık kokusunu ortadan kaldırabilirsiniz.