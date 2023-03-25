Eve sinen balık kokusu nasıl çıkar? İşte mutfakta balık kokusundan eser bırakmayan temizlik sırrı...

Evde balık pişirmek isteyenler ama kokuyla bir türlü mücadele edemeyenler için dev hizmet! Bu bahsedeceğimiz yöntemler sayesinde evde balık piştiğini kimse anlamayacak… İşte balık kokusundan eser bırakmayan ipuçları…
BALIK PİŞİRİRKEN KOKU NASIL ÖNLENİR?
MUTFAĞA SİNEN BALIK KOKUSU NASIL GEÇER?
EVE SİNEN BALIK KOKUSU NASIL GEÇER?
Nazarı ortadan kaldırmak için kullanılan üzerlik otunu, balık kokusunu gidermek için de kullanabilirsiniz. Keskin bir kokuya sahip olan bu otu, boş bir tavada güzelce karıştırarak kavurun. Kararmaya başladıktan sonra evin içerisinde gezdirin. Bu yöntem üzerlik otunun havaya yaydığı keskin koku sayesinde balık kokusunun giderilmesine yardımcı olabilir.
Bir diğer yöntem ise; defne yaprağı, portakal ve limon kabuklarını bir tencerenin içerisine alın, ardından üzerine su ilave ederek kaynatmaya başlayın. Tencereden çıkan buhar sayesinde tüm odalara yayılarak, eve sinen balık kokusunu ortadan kaldırabilirsiniz.
ELDEN BALIK KOKUSU NASIL GEÇER?
Balıkları temizleme işlemine başlamadan önce bir limonu ortadan ikiye bölün ve kabukları ile birlikte ellerinize sürün. Bu sayede balık kokusunun elinize sinmesini engelleyebilirsiniz.
Balıkları temizledikten sonra, balık kokusu elinize sindiyse metal bir kaşığı elinizin içerisinde gezdirin. Güzelce elinizi metal kaşık ile ovduktan sonra, deterjan ile ellerinizi yıkayın. Bu yöntem balık kokusunu kolayca ortadan kaldırabilir.