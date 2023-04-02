Evin maskotu "Yogi": Yavru ayıya bebek bezi bağlayarak evine aldı!

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Alemdar köyünde yaşayan Okan Berker Cuma günü iftar saatine kadar vakit geçirmek için dağlık alanda atıyla gezintiye çıktı. Yanında bulunan köpeğinin fark etmesi üzerine bitkin bir halde yol kenarında bulunan yavru ayıyı gören Berker, yetkililere haber verdi. Yetkililerin bulunduğu yere bırakmasını istediği yavru ayıyı, bitkin durumda olduğu için bırakmaya gönlü el vermeyen Berker hayvanı evine götürerek beslemeye başladı.

Annesinin öldüğü değerlendirilen yavru ayıyı evinde besleyen ve evi kirletmemesi için bebek bezi bağlayan Berker yavru ayıya 'Yogi' ismini verdi. Yavru ayı 'Yogi' ile çocuk gibi ilgilenen ve oyunlar oynayan aile sakinleri 'Yogi'nin uykusunu alamayınca çok huysuzlaştığını söyledi. Alemdar köyünde yaşayan komşularının da bu duruma çok şaşırdığını dile getiren aile, komşularının sürekli eve gelerek ayıyla oyun oynayıp fotoğraf çektiklerini söyledi.