Evinizdeki yaşam üçgeni nasıl belirlenir? İşte depremde hayat kurtaran yöntem: Çök-kapan-tutun!

Deprem herkesin hayatını olumsuz yönde etkileyen kötü afetlerden biridir. Fakat deprem anında ne yapmamız gerektiği konusunda bilinçli olursak kendimizi gelebilecek herhangi bir zarara karşı koruyabiliriz. Nasıl mı? Gelin size detaylarıyla anlatalım.

HAYAT ÜÇGENİ NASIL OLUŞTURULUR?

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş, masa altına veya dolgun bir hacimli koltuk, kanepe ve içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek, eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar da bu pozisyonda beklenmelidir.