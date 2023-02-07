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Evinizdeki yaşam üçgeni nasıl belirlenir? İşte depremde hayat kurtaran yöntem: Çök-kapan-tutun!

Deprem esnasında ortaya çıkan risklere karşı kendinizi korumanın en önemli yöntemi “çök-kapan-tutun” olarak biliniyor. Uzmanlar, olası bir yıkıma karşı hayatta kalma oranı en yüksek pozisyon olan bu yöntemin bilinmesinin ne denli bir hayati konu olduğuna dair vurgu yapıyor. Peki “çök-kapan-tutun” yöntemi nasıl uygulanıyor? İşte cevabı…

Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 10:54
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Evinizdeki yaşam üçgeni nasıl belirlenir? İşte depremde hayat kurtaran yöntem: Çök-kapan-tutun!

Deprem herkesin hayatını olumsuz yönde etkileyen kötü afetlerden biridir. Fakat deprem anında ne yapmamız gerektiği konusunda bilinçli olursak kendimizi gelebilecek herhangi bir zarara karşı koruyabiliriz. Nasıl mı? Gelin size detaylarıyla anlatalım.

HAYAT ÜÇGENİ NASIL OLUŞTURULUR?

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş, masa altına veya dolgun bir hacimli koltuk, kanepe ve içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek, eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar da bu pozisyonda beklenmelidir.

  • Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK
  • Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN
  • Düşmemek için sabit bir yere TUTUN
  • Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşma!

Eğer okulda, sınıfta, ya da büroda depreme yakalanırsanız sağlam sıra, masa altları veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

DEPREM SONRASINA YAPILMASI GEREKENLER

Büyük bir depreme maruz kaldıysanız, depremin bittiğini düşünerek evinize asla girmeyin. Artçıları devam edeceği için mutlaka evinizden uzak durmalısınız.

Böyle durumlarda kulaktan duyma sözlere asla kulak vermeyin. Bunun yerine yerel yönetimlerin açıklamalarını takip edin.

Aile bireylerinizle bir arada kalın, açık bir alanda bekleyin.

Enerji hatlarından, direklerden, ağaçlardan ve duvar diplerinden kesinlikle uzak durun.

Evden çıkarken yanınıza, kıyafet, yiyecek, su ve değerli eşyalarınızı almayı unutmayın.

Yıkıntı ve enkazın olduğu bölgelerde, cadde ve sokaklarda kesinlikte dolaşmayın.

Acil durumları ve yangınları bildirmek dışında telefonları kesinlikle kullanmayın. Bununla beraber kibrit ve çakmak yakmayın. Elektrik düğmelerinden uzak durun.

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