Evinizi örümceklerden koruyan 3 yöntem! Bu spreyi kullandığınızda…

Sonbaharla beraber soğuk havaların yavaştan gelmesiyle örümceklerle sıklıkla karşılaşabiliriz. Özellikle eve giren bu örümcekler pek sevilen canlılar değil. Bir zararı olmasa bile mide bulandırıcı bir etkiye sahip. Peki bu örümceklerden nasıl kurtuluruz? İşte detaylarını sizler için derledik…

Giriş Tarihi: 05.10.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 09:27 PAYLAŞ ABONE OL

Eylül ayı genellikle örümcekler için çiftleşme mevsimidir. Bu aydan sonra ise örümcekleri fazlasıyla görmeye başlarız. Açık pencerelerden, kapıların altından ve binalardaki boşluklardan evimize doğru yol alır. İşte bu örümceklerden doğal yolla kurtulmanızın formülünü bulduk. Gelin birlikte bir bakalım.

KÜÇÜK BOŞLUKLARDAN GİREBİLİYOR Örümcekler, küçük boşluklardan ve deliklerden kendilerini sıkıştırabilirler, bu da evinizi onlara karşı tamamen korumayı neredeyse imkansız hale getirir. Ancak düzenli temizlik, pencere ve kapılardaki deliklerin doldurulması ve ağların kaldırılması, tüyler ürpertici ziyaretlerin sayısını azaltmanın yollarıdır.