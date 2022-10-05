Evinizi örümceklerden koruyan 3 yöntem! Bu spreyi kullandığınızda…

Eylül ayı genellikle örümcekler için çiftleşme mevsimidir. Bu aydan sonra ise örümcekleri fazlasıyla görmeye başlarız. Açık pencerelerden, kapıların altından ve binalardaki boşluklardan evimize doğru yol alır. İşte bu örümceklerden doğal yolla kurtulmanızın formülünü bulduk. Gelin birlikte bir bakalım.
KÜÇÜK BOŞLUKLARDAN GİREBİLİYOR
Örümcekler, küçük boşluklardan ve deliklerden kendilerini sıkıştırabilirler, bu da evinizi onlara karşı tamamen korumayı neredeyse imkansız hale getirir. Ancak düzenli temizlik, pencere ve kapılardaki deliklerin doldurulması ve ağların kaldırılması, tüyler ürpertici ziyaretlerin sayısını azaltmanın yollarıdır.
NANE SPREYİ
Örümceklerin asitli karışımların özellikle onları rahatsız ettiği "güçlü kokuların bu hayvanları çok rahatsız ediyor. Uzmanlar, biraz nane yağının suyla seyreltilmesini ve evin etrafına püskürtülmesini tavsiye ediyor. Bu spreyi pencere kenarlarına, kapı boşluklarına sıkarsanız örümceklerin girişini engellemiş olacaksınız. Ayrıca sirke ve su kullanan yarım buçuk iksir de işe yarayabilir, ancak asit zararlı olabileceğinden cilalı yüzeylere uygulama minimumda tutulmalıdır.
BAHÇEYİ TEMİZLEYİN
Örümceklerin ağ ördüğü evinizin çevresinde bitkiler ve yapraklar varsa, onları budamalı veya budamalısınız. "Bitkileri evin dışından uzak tutmak da iyi bir fikir. Tuğla duvara büyük çalılar dikerek onları taşınmaya teşvik edeceksiniz."
IŞIKLARI KAPALI TUTUN
Örümcekler ışıklı ortamları çok sevmediği için bu ortamlardan kaçarak uzaklaşırlar. Bu yüzden hiçbir böceğin kamp kurma şansı bulamamasını sağlamak için özellikle hafif ve havadar alanları sık sık temizlemeniz işe yarayacak.