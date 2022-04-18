Evinizin en küçük noktasını bile değerlendireceksiniz! İşte dar alanlar için en iyi depolama fikri

Duvarları, ufak alanları yeniden şekillendirmek için yıkıma ihtiyacınız yok. Biraz yaratıcılık ve ufak "kendin yap" fikirleri, daha önce kullanılmayan alanları en iyi şekilde değerlendirmenizi sağlıyor. Eşyaları saklamak ve alanları değerlendirmek için ihtiyacınız olan birkaç fikri ise beğeninize sunduk. İşte o alternatifler…

Bir odada sahip olduğunuz alan ne olursa olsun, her zaman duvarların da var olduğunu unutmayın. Tasarımcı Ellie Newman, "dikey boşlukları" değerlendirmenin oldukça önemli olduğunu belirtiyor. Odada bulunan boş alanları doldurmak her zaman en iyi fikir değildir. Boş alanları tamamen kapatmak, alanınızı daraltabilir. Bunun yerine minimalist bir depolama fikri olarak duvar raflarını deneyebilirsiniz. Birçok şeyi burada depolayabilir, evinizde geniş bir alan oluşturabilirsiniz.

ÇOK FONKSİYONLU MOBİLYA TERCİHİ

İç Mekan ve Stil Danışmanı Rebecca Snowden, çok işlevli mobilyaların kullanılmasının, depolama alanında oldukça faydalı olduğunu ve gereksiz dağınıklığı da ortadan kaldırdığını belirtiyor. Snowden, eşyaları koyabileceğiniz ikiye katlanan veya altlarında çekmece bulunan yatak ve koltukları tercih edebileceğiniz belirtiyor. Ayrıca gizli banklar da en iyi seçeneklerden biri. Banyoda veya holde kullanabileceğiniz bu banklar, birçok depolama işlevi sunuyor.

KAPILARIN ARKASINI KULLANMAYI UNUTMAYIN

Kapılar, depolama alanınız için en iyi alternatiflerden biri. Kapının arkasına asacağınız bir düzenleyici, ayakkabılarınızdan aksesuarlarınıza kadar birçok ürünü depolayabilir. Bu sayede odanızın kullanılmayan bir bölümünü daha kullanışlı bir hale getirebilirsiniz.

KÖŞELERİ ATLAMAYIN

Dar ve alışılmışın dışında oda şekillerinde köşeler, en iyi depolama alanlarından birine dönüşebilir. Köşe raf üniteleri, ekstra depolama alanı sağlar. Ünite fazla büyük gelecekse, duvarın boyutuna göre raflar tercih edebilirsiniz. Böylece köşeler, hem bir dekoratif alan hem de depolama seçeneğine dönüşebilir.