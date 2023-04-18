Evinizin her köşesini pırıl pırıl yapan malzeme! Temizlik uzmanları ipuçlarını anlatıyor...

İlkbahar aynı zamanda alerji mevsiminin başlangıcını da işaret ediyor, polenleri tipik olarak Mart ayı sonlarında ortaya çıkmaya başlıyor, bu da polenlerin muhtemelen iç mekanlarda daha sık görüldüğü anlamına geliyor.
Ancak temizlemek için sert kimyasallar kullanmak yerine, bu doğal yöntemlerle her alanı pırıl pırıl yapmanız mümkün. Temizlik uzmanı Emily Barron'dan bazı doğal kaynak temizleme yöntemlerini paylaştı.
ÇAMAŞIR VE BULAŞIK MAKİNESİ
İnsanlar genellikle eşyalarını temizleyen ve yıkayan cihazları temizlemeyi unuturlar, ancak hem çamaşır makineleri hem de bulaşık makineleri bakteri, küf ve kireç birikimi için ideal bir çoğalma alanı olabilir. Bulaşık makinesi veya çamaşır makinesini temizlemek için ise bir bulaşık tableti kullanmak yeterli olacaktır.
Temizlik uzmanı şöyle dedi: "Boş çamaşır makinenize/bulaşık makinenize bir bulaşık makinesi tableti koyun ve tamburu ve tüm köşe ve çatlakları pırıl pırıl temiz hale getirmek için uzun, sıcak bir döngüde çalıştırın."
ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ
Çamaşır kurutma makineleri, her zaman kirli görünmedikleri için temizlik söz konusu olduğunda genellikle unutulur. Bununla birlikte, çamaşır kurutma makinesi filtresi kir ve çamaşır lifleriyle dolabilir. Bunları çıkarmak için, tüy toplama filtresini elektrik süpürgesiyle temizleyin ve ardından makinenin içini silin.
RADYATÖRLER
Radyatörler kış aylarında sürekli kullanımda kaldıktan sonra hem içeriden hem de dışarıdan tozlanabilir.
Emily şunu önerdi: "Radyatörünüzdeki tozu atmak için bir saç kurutma makinesi kullanın ve ardından ılık su ve beyaz sirke karışımıyla silin."
YATAKLAR
Yatakların bakteriyel olarak temiz kalması için altı ayda bir temizlenmesi gerekir. Ancak lekeler ve dökülmeler hemen giderilmelidir.
Bir yatağı temizlemek için karbonat yeterilidir. Emily şöyle dedi: "Yatağınıza karbonat ve süpürmeden önce birkaç saat bekletin. Aynı işlemi diğer taraf için de tekrarlayın."
PERDELER
Emily, tozu temizlemek için perdeleri süpürmeyi ve ardından kiri nazikçe çıkarmak için bir buharlı temizleyici kullanmayı önerdi.