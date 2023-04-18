Evinizin her köşesini pırıl pırıl yapan malzeme! Temizlik uzmanları ipuçlarını anlatıyor...

YATAKLAR

Yatakların bakteriyel olarak temiz kalması için altı ayda bir temizlenmesi gerekir. Ancak lekeler ve dökülmeler hemen giderilmelidir.

Bir yatağı temizlemek için karbonat yeterilidir. Emily şöyle dedi: "Yatağınıza karbonat ve süpürmeden önce birkaç saat bekletin. Aynı işlemi diğer taraf için de tekrarlayın."