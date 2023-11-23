Eviserasyon Nedir? Evisserasyon Ameliyatı Neden ve Hangi Durumlarda Yapılır?

Evisserasyon ile enükleasyon, aynı anda yapılan uygulamalardır. Bu işlemler, işlevini tamamen kaybetmiş olan görme organlarının alınması için yapılır. Kazalara bağlı olarak yaşanan travmalar, gözlerde oluşan tümörler veya diğer hastalıklar nedeniyle de uygulanabilirler. Evisserasyon, gözün içinin boşaltıldığı cerrahi operasyondur. Daha detaylı bilgi almak için evisserasyon nedir, neden ve hangi durumlarda yapılır araştırmakta fayda vardır.

Evisserasyon Nedir ve Neden Yapılır?

Evisserasyon, görme yetisini tamamen kaybetmiş olan gözlerin, göz yuvalarından çıkarılması için yapılan ameliyatlardan biridir. Skleral kabuk ve ekstraoküler kaslar deforme edilmeden göz içi çıkarılır. Bu uygulama, tedaviye hiçbir şekilde yanıt vermeyen endoftalmik olgular için yapılır. Buradaki amaç, ağrıyı azaltmak ve estetik açıdan daha iyi bir görünüm kazandırmaktır. Evisserasyon, enükleasyon ile birlikte yapılır ve ikisi de implant takılabilmesi için gereklidir. Enükleasyon, göz kasları ile kapaklarının astarlarından ayrılarak göz küresinin tamamen alınması işlemidir. Bu uygulamaların ardından göz yuvasına protez yerleştirilebilir. Ancak öncesinde bunun için hazırlık yapılması gerekir. Gözü çevreleyen dokuyla uyum sağlayabilmesi için orbital implantlar ile ocular kalıplar kullanılır. Bunlar, göz yuvalarında estetik restorasyonu sağlarlar. Görme yetisini kazandırmasalar da doğala yakın bir görünüme kavuştururlar.

Evisserasyon ve Enükleasyon Kimlere Yapılır?

Tüm alternatif tedavilere rağmen görme yetisinin geri kazandırılamadığı gözlerin yerine implant konulabilmesi için ameliyatla alınmaları şarttır. Evisserasyon ve enükleasyon işlemlerinin gerekli görüldüğü diğer durumlar ise şu şekildedir:

Göz içinde oluşan tümörler

Kör bir gözde meydana gelen şiddetli ağrılar

Travmalar sonucu oluşan ciddi yaralar

Göz içinde oluşan ve körlüğe neden olabilecek enfeksiyonlar

Görme yetisini kaybetmiş ve estetik açıdan hoş görünmeyen gözlere takılması gereken implantlar

Yukarıda bahsi geçen tüm durumlar, görme kaybına yol açabileceği için evisserasyon ve enükleasyonun uygulanmasını mecbur kılabilir. Ek olarak, halihazırda kör olan ve gözlerinin daha iyi görünüme kavuşmasını isteyen hastalar için de bu ameliyatlar yapılabilir.