Fayans aralarını bembeyaz yapıyor! Bu suyu 10 dakika beklettiğinizde kirden eser kalmayacak…

Kirli fayans araları sadece kötü görünmekle kalmaz, aynı zamanda sağlık sorunlarına da yol açar. İçinde bakteri barındırır ve küfün büyümesine izin verir, bu nedenle düzenli olarak temizlenmesi gerekir.
ZAMANLA TEKRAR BİRİKEBİLİR
Küften kurtulmaya çalışırken çoğumuz çamaşır suyunu ilk tercih olarak kullanıyoruz. Ancak çamaşır suyu elbette çok zehirlidir. Bununla beraber, çamaşır suyu iyi temizlenmedikçe küf beyazını da renklendirebilir, bu da bakterilerin fayanslarınızda hala bulunabileceği ve zamanla tekrar birikebileceği anlamına gelir.
Uzmanların önerisi: "Ev yapımı çözümler, atık sulara geri dönmesini istemediğimiz zararlı kimyasalları kullanmadan fayans derzini temizlemenin etkili bir yoludur. "İster küf ve küfü gidermek, derzinizi beyazlatmak veya yağdan arındırmak istiyorsanız, denenecek çok sayıda çözüm var."
GREYFURT ÇEKİRDEĞİ KULLANIN
Temizlik uzmanı şunları söyledi: "Greyfurt çekirdeği özü, kiremit harcı için çok etkili doğal bir yöntemdir. Greyfurttaki asit, mantar ve küfü öldürür. Bir sprey şişesinde az miktarda greyfurt çekirdeği ekstresini biraz suyla karıştırın ve karışımı doğrudan derz üzerine püskürtün. Maddeyi birkaç saat bekletin ve ardından ovmaya gerek kalmadan kalıntıyı silin.
KABARTMA TOZU
Kabartma tozuna biraz daha dayanıklı herhangi bir küf için beyaz sirke, bir sprey şişesine ekleyebileceğiniz ve kabartma tozunun üzerine püskürtebileceğiniz başka bir üründür. Lekeleri ovalamaya yardımcı olması için eski bir diş fırçasını kullanmadan önce bunu birkaç dakika harcınızın üzerinde bekletin.
TEMİZLİK UZMANLARI ÖNERİYOR
Harç kabartma tozu ile kaplandıktan sonra, bir sprey şişesinde biraz sirkeyi suyla karıştırın ve bunu fayans harcınızdaki kabartma tozu üzerine püskürtün. Karışım köpürmeye başlayacaktır. Köpürmesi durduğunda, bir fırça ile ovalayın. Ardından bölgeyi suyla durulayın ve silerek kurulayın.
SİRKE KULLANIN
Temizlik uzmanı ayrıca, beyaz sirkenin harcı çıkarmak için tek başına kullanılabileceğini de kaydetti. Sirke, mevcut en çok yönlü ve etkili doğal temizleyicilerden biri olarak bilinir. Sirke doğal olarak asidiktir, yani küf, küf ve diğer bakteri türlerinin büyümesini önleyebilir. Bir sprey şişesinde biraz damıtılmış beyaz sirkeyi biraz suyla karıştırın ve ardından karışımı doğrudan fayans üzerine püskürtün. Bu karışımı yaklaşık 10 ila 15 dakika bekletin ve ardından bir fırça ile ovalayın.