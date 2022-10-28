Fayans aralarını bembeyaz yapıyor! Bu suyu 10 dakika beklettiğinizde kirden eser kalmayacak…

Kirli fayans araları sadece kötü görünmekle kalmaz, aynı zamanda sağlık sorunlarına da yol açar. İçinde bakteri barındırır ve küfün büyümesine izin verir, bu nedenle düzenli olarak temizlenmesi gerekir.

ZAMANLA TEKRAR BİRİKEBİLİR

Küften kurtulmaya çalışırken çoğumuz çamaşır suyunu ilk tercih olarak kullanıyoruz. Ancak çamaşır suyu elbette çok zehirlidir. Bununla beraber, çamaşır suyu iyi temizlenmedikçe küf beyazını da renklendirebilir, bu da bakterilerin fayanslarınızda hala bulunabileceği ve zamanla tekrar birikebileceği anlamına gelir.

Uzmanların önerisi: "Ev yapımı çözümler, atık sulara geri dönmesini istemediğimiz zararlı kimyasalları kullanmadan fayans derzini temizlemenin etkili bir yoludur. "İster küf ve küfü gidermek, derzinizi beyazlatmak veya yağdan arındırmak istiyorsanız, denenecek çok sayıda çözüm var."