Fırın camındaki çıkmayan lekeleri tek malzemeyle temizleyin! İlk günkü ışıltısına kavuşacak

Fırın camında oluşan kararmalar ve kirler baş etmesi zor bir hal alabiliyor. Ancak basit bir malzeme ile fırın camındaki lekeleri kolayca temizleyebilirsiniz.
İşte yapmanız gerekenler:
Malzemeler:
Adım 1: Sirke ve Su Karışımı Hazırlayın
Eşit oranlarda beyaz sirke ve suyu bir kapta karıştırın. Karışımı daha büyük bir kabın içine dökün ve fırın camınızı bu karışım ile silmek için kullanacağınız sünger veya bez ile hazırlayın.
Adım 2: Fırın Camını Silin
Sünger veya bezinizi hazırladığınız karışıma batırın ve fırın camını silin. Sirke ve su karışımı yağları ve lekeleri kolayca çıkarırken camı çizmez.
Adım 3: Karbonat İle Ekstra Temizlik (İsteğe Bağlı)
Eğer fırın camındaki lekeler çok kalınsa, karbonat kullanarak ekstra temizleme işlemi yapabilirsiniz. Fırın camınızı sirke ve su karışımı ile silin ve daha sonra karbonat serpin. Karbonatı fırın camına yayın ve bir süre bekletin. Daha sonra nemli bir bez yardmıyla camı silin. Karboanat lekeleri ve yağları emerek camı daha parlak hale getirir.
Adım 4: Temiz Camınızı Kurulayın
Fırın camınızı temizledikten sonra, bir bez veya kağıt havlu kullanarak camı kurulayın. Bu, camın üzerinde herhangi bir iz veya leke kalmamasını sağlar.