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Fırın camındaki çıkmayan lekeleri tek malzemeyle temizleyin! İlk günkü ışıltısına kavuşacak

Fırın, yemek pişirirken bizim için kurtarıcı araçlardan biridir ancak zamanla yağlı ve kirli bir görünüm alabilir. Özellikle fırın camında oluşan bu görüntü ne kadar temizleseniz de kirli olduğu algısına yol açabilir. Buna karşın basit bir malzeme ile fırın camınızı ilk günkü ışıltısına kavuşturmanız mümkün.

Giriş Tarihi: 05.04.2023 13:33
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Fırın camındaki çıkmayan lekeleri tek malzemeyle temizleyin! İlk günkü ışıltısına kavuşacak

Fırın camında oluşan kararmalar ve kirler baş etmesi zor bir hal alabiliyor. Ancak basit bir malzeme ile fırın camındaki lekeleri kolayca temizleyebilirsiniz.

İşte yapmanız gerekenler:

Malzemeler:

  • Beyaz sirke
  • Su
  • Bez veya sünger
  • Karbonat(isteğe bağlı)

Adım 1: Sirke ve Su Karışımı Hazırlayın

Eşit oranlarda beyaz sirke ve suyu bir kapta karıştırın. Karışımı daha büyük bir kabın içine dökün ve fırın camınızı bu karışım ile silmek için kullanacağınız sünger veya bez ile hazırlayın.

Adım 2: Fırın Camını Silin

Sünger veya bezinizi hazırladığınız karışıma batırın ve fırın camını silin. Sirke ve su karışımı yağları ve lekeleri kolayca çıkarırken camı çizmez.

Adım 3: Karbonat İle Ekstra Temizlik (İsteğe Bağlı)

Eğer fırın camındaki lekeler çok kalınsa, karbonat kullanarak ekstra temizleme işlemi yapabilirsiniz. Fırın camınızı sirke ve su karışımı ile silin ve daha sonra karbonat serpin. Karbonatı fırın camına yayın ve bir süre bekletin. Daha sonra nemli bir bez yardmıyla camı silin. Karboanat lekeleri ve yağları emerek camı daha parlak hale getirir.

Adım 4: Temiz Camınızı Kurulayın

Fırın camınızı temizledikten sonra, bir bez veya kağıt havlu kullanarak camı kurulayın. Bu, camın üzerinde herhangi bir iz veya leke kalmamasını sağlar.

Sonuç olarak, fırın camındaki lekeleri çıkarmak için ağır kimyasallar kulanmanıza gerek yok. Beyaz sirke, su, bir sünger veya bez ve kabartma tozu (isteğe bağlı) ile kolayca fırın camınızın ilk günkü ışıltısına kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

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