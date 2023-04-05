Fırın camındaki çıkmayan lekeleri tek malzemeyle temizleyin! İlk günkü ışıltısına kavuşacak

Sünger veya bezinizi hazırladığınız karışıma batırın ve fırın camını silin. Sirke ve su karışımı yağları ve lekeleri kolayca çıkarırken camı çizmez.

Adım 3: Karbonat İle Ekstra Temizlik (İsteğe Bağlı)

Eğer fırın camındaki lekeler çok kalınsa, karbonat kullanarak ekstra temizleme işlemi yapabilirsiniz. Fırın camınızı sirke ve su karışımı ile silin ve daha sonra karbonat serpin. Karbonatı fırın camına yayın ve bir süre bekletin. Daha sonra nemli bir bez yardmıyla camı silin. Karboanat lekeleri ve yağları emerek camı daha parlak hale getirir.