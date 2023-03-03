Fırın içindeki donmuş yağları dakikalar içinde temizliyor! Bu karışım ev işlerinde hayat kurtarıyor…

Donmuş yağ, fırının içerisinde birikerek temizlenmesi zor bir hal alabilir.. Ama bunu ortadan kaldırmanın çok kolay bir yolu bulunuyor.
FIRININIZI NE SIKLIKLA TEMİZLEMELİSİNİZ?
Uzmanlar fırınınızı en az üç ila altı ayda bir veya gerekirse daha sık temizlemenizi öneriyor. Bu süre aslında fırınınızı ne kadar sık kullanıdığınıza göre değişiklik göstermektedir. Eğer çok sık kullanıyorsanız daha sık derin bir temizlik yapabilirsiniz. Bunun dışında ise düzenli olarak her kullanımdan sonra temizlemek kalıntıların yerleşmesini ve inatçı birikintilerin oluşmasını engelleyebilir.
DONMUŞ YAĞ FIRINDAN NASIL ÇIKARILIR?
KARBONAT
Donmuş yağı fırından çıkarmak için karbonat kullanmak etkili bir yöntemdir. Sadece bu adımları uygulamanız kısa sürede etkili bir sonuç sağlayacaktır.
Boş bir sprey şişesine üç yemek kaşığı karbonat koyun, ardından üzerini suyla doldurun ve tüm karbonat eriyene kadar güzelce karıştırın.
Fırının kapalı ve soğuk olduğundan emin olun. Donmuş yağı çıkarmak için, fırının üst ve yan tarafındaki birikmiş bölgelere püskürtün.
Gece boyunca işlemesi için bırakın. Ertesi gün, yağ birikintileri çözülmüş ve fırın tabanına doğru inmeye başlamış olmalıdır.
Yağ kalıntıları hala duruyorsa 2. adımı tekrarlayın. Son olarak fırının altında biriken yağı nemli bir bezle silin.
FIRININ CAM KAPAKLARI NASIL TEMİZLENMELİ?
Fırınınızın cam kapağı, camın çizilmeye karşı daha hassas olması nedeniyle diğer alanlara göre daha yumuşak bir tutum gerektirir. Bu nedenle, aşındırıcı ürünleri atlamak ve daha az agresif bir ovma tekniği kullanmak gerekmektedir.
Fırın kapağı camını çizmeden temizlemek için karbonat ve suyu kalın bir macun elde edecek şekilde karıştırın. Macunu camın üzerine bolca yayın ve 20 dakika veya daha fazla bekletin. Ardından, macunu mikrofiber bir bezle hafifçe silin, suyla iyice durulayın ve ışıltılı bir parlaklık için kurulayın.