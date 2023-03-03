Fırın içindeki donmuş yağları dakikalar içinde temizliyor! Bu karışım ev işlerinde hayat kurtarıyor…

FIRININ CAM KAPAKLARI NASIL TEMİZLENMELİ?

Fırınınızın cam kapağı, camın çizilmeye karşı daha hassas olması nedeniyle diğer alanlara göre daha yumuşak bir tutum gerektirir. Bu nedenle, aşındırıcı ürünleri atlamak ve daha az agresif bir ovma tekniği kullanmak gerekmektedir.

Fırın kapağı camını çizmeden temizlemek için karbonat ve suyu kalın bir macun elde edecek şekilde karıştırın. Macunu camın üzerine bolca yayın ve 20 dakika veya daha fazla bekletin. Ardından, macunu mikrofiber bir bezle hafifçe silin, suyla iyice durulayın ve ışıltılı bir parlaklık için kurulayın.