Fırın kapağını dakikalar içinde yağdan arındıran karışım! Lekeleri adeta mıknatıs gibi çekiyor…

Fırın camını temizlerken belkide en büyük sorun camın çizilmesidir. Ancak önereceğimiz bu yöntemle camın çizilmesinden korkmanıza gerek yok.
Yağ, yiyecek artıkları ve kir, kirli fırın kapaklarına katkıda bulunabilir. Pişmiş yağı çıkarmak zor olabilir ancak eğer bu dertten muzdaripseniz tam size göre bir yöntemimiz var.
Fırınların verimli bir şekilde çalışmaya devam etmesi için her üç ayda bir derinlemesine temizlenmesi gerekir, ancak fırınınızı daha sık kullanıyorsanız daha sık temizlemeniz gerekebilir.
Fırınınızın temizliğe ihtiyacı olduğunu gösteren işaretler arasında kötü kokular, fırın kapağında kalan kalıntılar, yanmış yemek artıkları ve duman bulunur.
Bu durumu tersine çevirmenin ise basit bir yolu bulunuyor.
FIRIN CAMINI TEMİZLEMEK İÇİN EN İDEAL YÖNTEM
BULAŞIK MAKİNESİ TABLETLERİ
Temizlik uzmanları ilk olarak bulaşık makinesi tableti kullanmanızı öneriyor.
Tek yapmanız gereken fırın camını ıslatıp üzerini bulaşık tabletiyle macun kıvamına gelene kadar ovalamak. 10 dakika veya daha az bir süre bekletin ve silin.
Lekelerin tamamının kaybolduğunu göreceksiniz.
BİR DİĞER YÖNTEM KARBONAT VE SİRKE
Temizlik uzmanlarının diğer önerisi ise karbonat ve sirke.
İki malzemeyi bir kapta karıştırıp macun kıvamına getirin. Ardından tüm fırın camına yayın ve camı çizmeyecek bir sünger ile ovalayın. Lekelerin kısa sürede ortadan kalktığını göreceksiniz. Son olarak ise bir kağıt havlu ile camı kurulamanız yeterli.