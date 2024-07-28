Fırın kapağını dakikalar içinde yağdan arındıran karışım! Lekeleri adeta mıknatıs gibi çekiyor…

Fırın camını temizlerken belkide en büyük sorun camın çizilmesidir. Ancak önereceğimiz bu yöntemle camın çizilmesinden korkmanıza gerek yok.

Yağ, yiyecek artıkları ve kir, kirli fırın kapaklarına katkıda bulunabilir. Pişmiş yağı çıkarmak zor olabilir ancak eğer bu dertten muzdaripseniz tam size göre bir yöntemimiz var.

Fırınların verimli bir şekilde çalışmaya devam etmesi için her üç ayda bir derinlemesine temizlenmesi gerekir, ancak fırınınızı daha sık kullanıyorsanız daha sık temizlemeniz gerekebilir.