Fırında biriken yağ kalıntılarını dakikalar içinde söküp atıyor! İşte fırın içini pırıl pırıl yapan yöntem

Yanmış yağ, fırınlarda birikerek çıkarılmasını zorlaştırabilir. Ama endişelenmeyin, yanmış yağı çıkarmak için bu basit ipuçlarıyla oldukça kolay! İşte bu formüllerle fırınınız pırıl pırıl olacak…

Giriş Tarihi: 16.12.2022 14:36 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 14:36 PAYLAŞ ABONE OL

Yanmış gresin çıkarılması, özellikle yiyecek artıkları bir süre birikmeye bırakılması göz korkutucu bir görev olabilir. Fırın ve tavalardaki yanmış yağı çıkarmanın en iyi yolu, kirli siyah maddenin (fazla karbon) yüzeye ne kadar sıkı tutunduğuna bağlı olabilir. İşte fırınlarınızı ve tavalarınızı temiz ve taze hale getirmek için evde deneyebileceğiniz yöntemleri sizler için araştırdık.

YANMIŞ YAĞI ÇIKARMAK İÇİN: Yanmış yağı fırından çıkarmak için kabartma tozu da kullanabilirsiniz. Yanmış yağı çıkarmak için kabartma tozunu bu şekilde uygulayın:Boş bir sprey şişesine üç yemek kaşığı kabartma tozu koyun, ardından suyla doldurun ve tüm kabartma tozu eriyene kadar solüsyonu karıştırın.