Fırında biriken yağ kalıntılarını dakikalar içinde söküp atıyor! İşte fırın içini pırıl pırıl yapan yöntem

Yanmış gresin çıkarılması, özellikle yiyecek artıkları bir süre birikmeye bırakılması göz korkutucu bir görev olabilir. Fırın ve tavalardaki yanmış yağı çıkarmanın en iyi yolu, kirli siyah maddenin (fazla karbon) yüzeye ne kadar sıkı tutunduğuna bağlı olabilir. İşte fırınlarınızı ve tavalarınızı temiz ve taze hale getirmek için evde deneyebileceğiniz yöntemleri sizler için araştırdık.
YANMIŞ YAĞI ÇIKARMAK İÇİN:
Yanmış yağı fırından çıkarmak için kabartma tozu da kullanabilirsiniz. Yanmış yağı çıkarmak için kabartma tozunu bu şekilde uygulayın:Boş bir sprey şişesine üç yemek kaşığı kabartma tozu koyun, ardından suyla doldurun ve tüm kabartma tozu eriyene kadar solüsyonu karıştırın.
Fırının kapalı ve soğuk olduğundan emin olun. Yanmış yağı çıkarmak için, fırının üst ve yan tarafındaki rahatsız edici bölgelere püskürtün.Gece bırakın. Ertesi gün, yağ birikintileri çözülmüş ve fırın tabanına kaymaya başlamış olmalıdır. Yağ devam ederse, öğünler arasında 2. adımı tekrarlayın (yine fırının soğuk olduğundan emin olun) Fırının altındaki yağı nemli bir bezle silin.
KABARTMA TOZU VE SİRKE
Yanmış yağı temizlemek için kabartma tozu ve sirke kullanmayı da deneyebilirsiniz, ancak diğer yöntemler daha hızlı ve daha etkili olabilir.
LİMON ESANSİYEL YAĞINI KULLANIN
Fırınınızda yalnızca hafif lekeler varsa, buharla temizleme yöntemi kolay bir seçenektir. Fırına dayanıklı büyük bir tencereye su ve on damla uçucu yağ doldurun. Bu yöntem kiri gevşeterek kolayca temizlenmesini sağlayacak. Temizleme özellikleriyle bilinen limon esansiyel yağını eklemeyin unutmayın.
Buharlı temizlik mikrodalgada da işe yarar. Mikrodalga fırınınızda yapışkan madde varsa, içinde ılık su ve limon suyu bulunan küçük bir kaseye koyun mikrodalgada bir dakika bekletin. İçini bir kağıt havluyla silin.