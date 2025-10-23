Fırındaki yanmış yağları temizlemenin en pratik yolu! Ovmaya gerek kalmıyor

Fırın temizlemek çoğu kişinin ertelediği ev işlerinden biridir. Özellikle duvarlara yapışan yağ tabakası ve yanmış yemek lekeleri temizliği zorlaştırır. Ancak temizlik uzmanları, bu sorunu evde bulunan iki basit malzemeyle çözmenin mümkün olduğunu söylüyor.

Fırının içini temizlemek, özellikle yağ tabakası ve yanmış yemek kalıntılarıyla kaplıysa göz korkutucu olabilir. Ancak uzmanlara göre bu işlemin oldukça pratik bir yolu var.

Bu yöntemi uygulamak için sadece kaynar su ve bir bulaşık makinesi tableti yeterli. Isıya dayanıklı bir kaseye konan tabletin üzerine kaynar su dökülüyor. Tablet erimeye başladıktan sonra kase fırının orta rafına yerleştiriliyor ve fırın 100 dereceye ayarlanıp çalıştırılıyor.