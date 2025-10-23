Fırındaki yanmış yağları temizlemenin en pratik yolu! Ovmaya gerek kalmıyor

Fırının içini temizlemek, özellikle yağ tabakası ve yanmış yemek kalıntılarıyla kaplıysa göz korkutucu olabilir. Ancak uzmanlara göre bu işlemin oldukça pratik bir yolu var.
Bu yöntemi uygulamak için sadece kaynar su ve bir bulaşık makinesi tableti yeterli. Isıya dayanıklı bir kaseye konan tabletin üzerine kaynar su dökülüyor. Tablet erimeye başladıktan sonra kase fırının orta rafına yerleştiriliyor ve fırın 100 dereceye ayarlanıp çalıştırılıyor.
Yaklaşık bir saat sonra kasedeki su buharlaşarak fırının içine yayılıyor. Bu buhar, yağları ve yanmış kalıntıları yumuşatıyor. Ardından nemli bir süngerle yüzeyler silindiğinde kirlerin zahmetsizce temizlendiği belirtiliyor.
Üstelik bu yöntem sert kimyasallar gerektirmediği için hem pratik hem de güvenli.
Fırındaki yağ ve kirleri temizlemek için diğer öneriler:
Sirke ve su buharı yöntemi: Fırına dayanıklı bir kaba eşit miktarda su ve beyaz sirke koyarak 120 derecede 30 dakika ısıtın. Oluşan buhar, kirlerin yumuşamasını sağlar. Fırın soğuduğunda nemli bir bezle silmek yeterlidir.
Limonla doğal temizlik: İki limonun suyunu suyla beraber fırına dayanıklı bir kaba koyun. 120 derecede 30 dakika ısıttıktan sonra yüzeyleri kolayca silebilirsiniz. Limon aynı zamanda kötü kokuları giderir.
Tuz yöntemi: Taze dökülmüş sıvı ya da yağ lekeleri henüz sıcakken üzerlerine tuz serpin. Fırın soğuduğunda nemli bir süngerle kolayca çıkacaktır.
Karbonatlı nokta temizliği: Bir miktar karbonatı suyla karıştırarak macun haline getirin. Yağlı bölgelere sürüp 10–15 dakika bekletin ve silin. Zorlu noktalar için etkilidir.