Fırının içerisini tek hamlede tertemiz yapıyor! Meğer tek ihtiyacınız olan...

Fırını etkili bir şekilde temizlemek için sert kimyasallar kullanmanıza gerek yok, temizlik uzmanlarına göre bulaşık makinesi tableti veya kristal soda kullanabilirsiniz.

"Sert kimyasallar kullanmadan fırının altını ve kapısını temizlemek için bir yöntem arıyorum. Fırın raflarını ise bir gecede küvete boyunca su dolu küvette bekletiyorum. Ancak daha etkili ve doğal bir çözüm arayışı içerisindeyim."

Çeşitli ağır kimyasallar kullanarak fırını temizlemek mümkün olsa da birçok kişi bulaşık tabletinin bu iş için en doğru ve daha doğal bir çözüm olduğunu dile getirdi.