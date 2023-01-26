Fırının içerisini tek hamlede tertemiz yapıyor! Meğer tek ihtiyacınız olan...

Fırını etkili bir şekilde temizlemek için sert kimyasallar kullanmanıza gerek yok, temizlik uzmanlarına göre bulaşık makinesi tableti veya kristal soda kullanabilirsiniz.
BULAŞIK TABLETİ İLE FIRIN TEMİZLİĞİ
Sosyal medya üzerinden temizlik uzmanlarından fırın temizliği üzerine tüyo isteyen bir kullanıcı derdini şöyle anlattı;
"Sert kimyasallar kullanmadan fırının altını ve kapısını temizlemek için bir yöntem arıyorum. Fırın raflarını ise bir gecede küvete boyunca su dolu küvette bekletiyorum. Ancak daha etkili ve doğal bir çözüm arayışı içerisindeyim."
Çeşitli ağır kimyasallar kullanarak fırını temizlemek mümkün olsa da birçok kişi bulaşık tabletinin bu iş için en doğru ve daha doğal bir çözüm olduğunu dile getirdi.
Uzmanlar bulaşık makinesi tabletinin nasıl kullanılacağını anlattı: "Bulaşık makinesi tabletini sıcak, ıslak bir bezin içerisine koyun. Ardından bu bezle fırın kapağını silin ve temiz bir bezle durulayın. Ne kadar kirli olduğuna bağlı olarak bunu birkaç kez yapmanız gerekebilir."
Bulaşık makinesi tabletleri, fırın temizliği için en iyi seçenektir. Yıllar boyunca temizlenmeyen fırınlarda bile bu yöntem, kolaylıkla ilk günkü haline dönmesini sağlayabilir.
Bulaşık makinesi tabletlerinin yağ ve kiri temizleme konusunda nasıl çalıştığına gelince, bunlar konsantre bulaşık makinesi deterjanından yapılmıştır ve zorlu gresleri yok etme ve bulaşıklarınızı pırıl pırıl yapmada oldukça etkilidir. Güçlü temizlik maddeleri, özellikle bulaşık makinesi tabletleri pişmiş yiyecekleri çıkarmayı vaat ettiğinden, fırın yağı ve yiyecek lekeleri için de idealdir. Macun olarak bulaşık makinesi tableti kullanmak ise, sert yiyecekleri veya lekeleri çıkarmaya yardımcı olabilecek aşındırıcı bir yüzeye sahiptir, ancak fırının içini veya camı çizmeyecek kadar da yumuşaktır.
KRİSTAL SODA KULLANIMI
Bazı uzmanlar ise fırın rafları için onları kristal soda kullanmayı önerdi. Ancak rafları küvete koymadan önce "küvete çizik izi bırakmamaları için eski havluları rafların altına koymanızı tavsiye ediyorlar.
Küvetin içerisini suyla doldurup içerisine kristal soda koyarak karışımı hazırlayın. Ardından fırın raflarını içerisine batırın ve kirin kısa sürede çıktığını göreceksiniz. Kristal soda ve suyu ayrı bir kapta macun kıvamına getirip fırının iç ve dışını da bu macunla silin ve ardından durulayın. Kısa sürede güçlü kimyasallar kullanmadan pırıl pırıl bir fırınınız olacak. Temizlik uzmanları fırın raflarını temizlemek için küveti kullanmak zorunda olmadığınızı da iletiyor. "Fırın raflarınızı temizlemek için dışarı çıkarabilir, rafları plastik bir çöp torbasına koyara, raflarınıza fırın temizleyicisi veya sprey sıkın." Bu noktada temizleyicinin öneminin de olmadığını belirtiyorlar.
"Torbayı sıkıca kapatın, bir gece bekletin, ardından sabahları bir hortum veya kova su ile durulayın. Tertemiz raflarınız olacak." Fırınınızı ne sıklıkta temizlemeniz gerektiğine gelince, her kullanımdan sonra hafif bir temizlik ve ayda bir derinlemesine temizlik yapılması gerekmektedir. Her kullanımdan sonra ılık sabunlu bir bezle silebilir ve ardından ayda bir rafları derinlemesine temizleyebilirsiniz.
Fırınınızı temizlediğiniz süreler arasında uzun boşluklar bırakmak, işi daha zor ve sıkıcı hale getirebilir. Bu nedenle anahtar, fırınınızı az miktarda ve sık sık temizlemektir.