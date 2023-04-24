Folik Asit Nelerde Bulunur? Folik Asit Hangi Besinlerde Var, En Çok Neyde Bulunur?

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Folik asit, B9 vitamininin sentetik formuna verilen isimdir. Suda çözünme özelliğine sahip olan folik asit, özellikle hamilelik döneminde bebeğin sinir sisteminin gelişmesi için çok önemli bir vitamin türüdür. Genel anlamda folik asitin faydalarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.
Folik asitin vücutta eksik olması halinde bir kısım belirtiler baş gösterecektir. Bu kapsamda folik asit eksikliğinin belirtilerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.
Folik asit birçok besin kaynağında bulunur. Özellikle yeşil yapraklı olan sebzeler bu kapsamda öne çıkar. Ayrıca aşağıdaki besin kaynakları da folik asit açısından zengindir.
Yukarıdaki yiyecekler yetişkin bir insanın folik asit ihtiyacı için yeterli iken gebelikte bu besinler yeterli olmaz. Bu nedenle hekim tarafından verilen folik asit takviyesini düzenli olarak kullanmak gerekir. Folik asit takviyesi ile bebeğin sağlıklı şekilde gelişimi sağlanır.