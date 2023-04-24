Folik Asit Nelerde Bulunur? Folik Asit Hangi Besinlerde Var, En Çok Neyde Bulunur?

Folik asit nelerde bulunur sorusu genellikle hamilelerin araştırdığı bir konudur. Folik asit hangi besinlerde var konusu da araştırılması gereken önemli bir husustur. Folik asit nelerde var şeklinde arama motoruna yazdığınızda da karşınıza çok sayıda sonuç çıkacaktır. Folik asit neyde var incelemesinde çok sayıda besin çeşidi hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Folik asit en çok hangi yiyecekte var sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Folik Asit Nelerde Bulunur?

Folik asit, B9 vitamininin sentetik formuna verilen isimdir. Suda çözünme özelliğine sahip olan folik asit, özellikle hamilelik döneminde bebeğin sinir sisteminin gelişmesi için çok önemli bir vitamin türüdür. Genel anlamda folik asitin faydalarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Kan hücrelerinin gelişmesini sağlar.

Hücre bölünmesinde ve DNA sentezinde görevlidir.

Depresyon riskini önemli ölçüde azaltır.

Kalp sağlığına faydası vardır.

Erken doğum ihtimalini azaltır.

Folik asitin vücutta eksik olması halinde bir kısım belirtiler baş gösterecektir. Bu kapsamda folik asit eksikliğinin belirtilerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Yorgunluk

Sinir hali

Ağızda yara çıkması

Saçların beyazlaması

Tende solma

Unutkanlık ve depresyon

Baş dönmesi ve nefes darlığı

Kasların güçsüz kalması

Yavaş büyüme

Folik Asit En Çok Hangi Yiyecekte Var?

Folik asit birçok besin kaynağında bulunur. Özellikle yeşil yapraklı olan sebzeler bu kapsamda öne çıkar. Ayrıca aşağıdaki besin kaynakları da folik asit açısından zengindir.

Kuşkonmaz

Yumurta

Nohut, fasulye, bezelye ve mercimek gibi baklagiller

Pancar

Ay çekirdeği

Nane, roka, brokoli, lahana, maydanoz

Portakal, mandalina, limon gibi turunçgiller

Ceviz ve fındık gibi kuruyemişler

Muz gibi tropikal meyveler

Buğday tohumu

Soya fasulyesi

Karaciğer gibi sakatatlar

Yukarıdaki yiyecekler yetişkin bir insanın folik asit ihtiyacı için yeterli iken gebelikte bu besinler yeterli olmaz. Bu nedenle hekim tarafından verilen folik asit takviyesini düzenli olarak kullanmak gerekir. Folik asit takviyesi ile bebeğin sağlıklı şekilde gelişimi sağlanır.