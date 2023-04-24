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Folik Asit Nelerde Bulunur? Folik Asit Hangi Besinlerde Var, En Çok Neyde Bulunur?

Folik asit, özellikle gebelik döneminde gündeme gelen bir besin kaynağıdır. Folik asit nelerde bulunur sorusu da bu kapsamda önemlidir. Folik asit hangi besinlerde var araştırması ile bu konuda ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. Folik asit nelerde var konusunun sağlık kaynaklarında incelenmesi gerekir. Folik asit neyde var incelemesi için interneti de kullanabilirsiniz. Folik asit en çok hangi yiyecekte var sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

Giriş Tarihi: 24.04.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 10:02
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FOLİK ASİT NELERDE BULUNUR? FOLİK ASİT HANGİ BESİNLERDE VAR, EN ÇOK NEYDE BULUNUR?

Folik asit nelerde bulunur sorusu genellikle hamilelerin araştırdığı bir konudur. Folik asit hangi besinlerde var konusu da araştırılması gereken önemli bir husustur. Folik asit nelerde var şeklinde arama motoruna yazdığınızda da karşınıza çok sayıda sonuç çıkacaktır. Folik asit neyde var incelemesinde çok sayıda besin çeşidi hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Folik asit en çok hangi yiyecekte var sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Folik Asit Nelerde Bulunur?

Folik asit, B9 vitamininin sentetik formuna verilen isimdir. Suda çözünme özelliğine sahip olan folik asit, özellikle hamilelik döneminde bebeğin sinir sisteminin gelişmesi için çok önemli bir vitamin türüdür. Genel anlamda folik asitin faydalarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

  • Kan hücrelerinin gelişmesini sağlar.
  • Hücre bölünmesinde ve DNA sentezinde görevlidir.
  • Depresyon riskini önemli ölçüde azaltır.
  • Kalp sağlığına faydası vardır.
  • Erken doğum ihtimalini azaltır.

Folik asitin vücutta eksik olması halinde bir kısım belirtiler baş gösterecektir. Bu kapsamda folik asit eksikliğinin belirtilerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

  • Yorgunluk
  • Sinir hali
  • Ağızda yara çıkması
  • Saçların beyazlaması
  • Tende solma
  • Unutkanlık ve depresyon
  • Baş dönmesi ve nefes darlığı
  • Kasların güçsüz kalması
  • Yavaş büyüme

Folik Asit En Çok Hangi Yiyecekte Var?

Folik asit birçok besin kaynağında bulunur. Özellikle yeşil yapraklı olan sebzeler bu kapsamda öne çıkar. Ayrıca aşağıdaki besin kaynakları da folik asit açısından zengindir.

  • Kuşkonmaz
  • Yumurta
  • Nohut, fasulye, bezelye ve mercimek gibi baklagiller
  • Pancar
  • Ay çekirdeği
  • Nane, roka, brokoli, lahana, maydanoz
  • Portakal, mandalina, limon gibi turunçgiller
  • Ceviz ve fındık gibi kuruyemişler
  • Muz gibi tropikal meyveler
  • Buğday tohumu
  • Soya fasulyesi
  • Karaciğer gibi sakatatlar

Yukarıdaki yiyecekler yetişkin bir insanın folik asit ihtiyacı için yeterli iken gebelikte bu besinler yeterli olmaz. Bu nedenle hekim tarafından verilen folik asit takviyesini düzenli olarak kullanmak gerekir. Folik asit takviyesi ile bebeğin sağlıklı şekilde gelişimi sağlanır.

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