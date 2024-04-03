Gelin geldiği köyün muhtarı oldu! Kırgız Anastassiya’nın hizmet sevdası...

Veteriner fakültesi mezunu olması dolayısıyla bir süre hayvancılık da yapan Anastassiya, köylülerin de isteğiyle muhtar adayı oldu. 15 hanenin ve 30 seçmenin bulunduğu köyde ikisi kadın üç kişi muhtarlık için yarıştı. Anastassiya Metin, kullanılan 22 oydan 11'ini alarak muhtar seçilirken, eski muhtarın eşi Gülhan Korkmaz 3, diğer aday Bayram Korkmaz ise 7 oy aldı. Seçimlerde 1 oy geçersiz sayıldı.

Metin, köyde yaşayanların büyük bölümünün yaşlı olduğunu belirterek, "Hizmet yapmak istiyorum, yardım yapmayı çok seviyorum. Yaşlılara yardım etmeyi çok seviyorum." dedi.

Anastassiya Metin, 10 yıl önce çok sevdiği köy hayatını yaşamak için Karakuzulu köyüne gelin olarak geldiğini söyledi. Ülkesinde veteriner hekimliği bölümünü bitirdiğini belirten Metin, "Hayvanları ve köy hayatını çok seviyorum." dedi.

92 yaşındaki kayınvalidesi ve eşiyle köyde mutlu bir hayat sürdüklerini dile getiren Metin, "Herkese yardım ediyorum. Köyümüzün bayağı sorunları ve sıkıntıları var. Yolumuz asfalt değil ve asfaltlanmasını istiyoruz. Köyde muhtarlık binası yok, cenaze olduğu zaman sandalye ve masa ihtiyacımız oluyor, onları almak istiyorum. Kışın su sorunu yaşıyoruz, elektrikler kesiliyor onun sıkıntısını yaşıyoruz. Sulama suyu sorunu yaşıyoruz. Çalışmayı çok seviyorum, her şeyi birlikte başaracağız." diye konuştu.

Metin, köyün ilk kadın muhtarı olmasının da ayrı bir gurur olduğunu belirterek, kendisine oy verenlere teşekkür etti.