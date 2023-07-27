Gelinler neden beyaz giyer? Asıl nedeni o olayda saklı…

Aslında bir gelinlik için seçebileceğiniz birçok renk vardır. Ancak hemen hemen her gelin, dökümlü beyaz bir gelinlik hayal eder. Beyaz, birçok gelin için saflığı, masumiyeti ve erdemi simgeler. Aynı zamanda beyaz gelinlik adeta günümüzde bir norm halini almıştır.

Beyaz gelinlikler, günümüz gelinlik modasının her zaman vazgeçilmezi olacak. Ancak biz bu özel elbisenin önemini övsek de gelinliğin tarihçesinde aslında beyaz renginden çok daha fazlası var.

Beyaz gelinliğin tarihçesini ve neden bu kadar popüler olduğunu öğrenmek için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.