Genç kalmanın sırrı bulundu! Yeni keşif vampir tedavisi…

İlerleyen yaşla birlikte insan vücudunda çeşitli aksamalar ve hastalıklar meydana gelebiliyor. Yaşlılığın ardındaki en temel nedenlerden biri olan hücre yenilenmesinin azalmasının nasıl tekrar eski haline dönebileceğine dair farklı çalışmalar da sürekli olarak yapılıyor. Bu son araştırmada ise insanın yaşlanmasına engel olacak yeni bir yöntem ortaya kondu.

VAMPİRLER HAKLIYMIŞ

Yaşlılıkla birlikte bedendeki hücre yenilenmesi yavaşlasa da genç birinden yapılacak kan nakli sayesinde bu durum tersine çevrilebiliyor. Fareler üzerinde yapılan araştırmada genç bir fareden alınan kanın yaşlı bir fareye aktarılmasının faydaları gözlemlendi.

Genç farenin kanında bulunan hücre dışı kesecik adı verilen parçaların kas hücrelerine Klotho adı verilen ve uzun ömürlü olan bir protein için talimat gönderdiği ortaya çıktı. Yaşlı farelerde ise bu hücre dışı kesecikler zayıfladığından protein için daha az talimat gönderirler. Genç farenin kanını yaşlı olana vermek, yaşlı farede de genç olandakine benzer bir hücre ve kas yenilenmesi gözlemlemiş.

Başka bir şekilde söylemek gerekirse, genç farenin kanı yaşlı fareyi gençleştirmeye yardımcı olmuş. Etkisinin insan üzerinde ne olacağına dair bir bilgi henüz olmasa da bu alanda tartışmalar sürüyor.

Pittsburgh Üniversite'sinde görev yapan Fabrisia Ambrosio ise kas yenilenmesinin nasıl gerçekleştiğini anlamanın genel olarak gençleşme alanında yapılan çalışmalara büyük katkı sağlayacağının altını çizdi.