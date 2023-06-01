Geniz Eti Ameliyatı Nasıl Yapılır? Geniz Eti Ameliyatı Ne Kadar Sürer, Dikiş Olur Mu?

Geniz eti ameliyatı nasıl yapılır sorusu bu ameliyatı yaptıracak olan kişiler için araştırma konusudur. Bu yüzden de geniz eti ameliyatı nasıl oluyor, kaç saat sürer merak edenlerin sayısı hayli fazladır. Özellikle çocukları ameliyat olacak olan ebeveynler geniz eti ameliyatı acıtır mı diye merak ederler. Peki o zaman geniz eti ameliyatında dikiş var mı? Tüm bu soruların cevapları için haberimizin devamına inebilir ve geniz eti ameliyatı nasıl yapılır öğrenebilirsiniz.

Geniz Eti Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Geniz eti, üzüm salkımına benzer şekilli ve burun ile boğaz arasına yerleşmiş bir dokudur. Geniz eti, burundan giren bakteri ve virüs cinsi mikropları yakalar ve vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı maddeler olan antikorları üretir. Eğer çocuğunuzda sürekli ya da sık tekrarlayan geniz eti büyümesi veya iltihabı varsa, doktorunuz geniz eti ameliyatı önerebilir. Çocuklar geniz eti alındıktan sonra daha sık hastalanmazlar; çünkü, vücutta geniz eti gibi görev yapan başka dokular aynı fonksiyonları yeterince yapabilirler. Doktorunuz çocuğunuzun iltihaplı geniz etini ilk önce antibiyotiklerle tedavi etmeye çalışabilir. Eğer geniz eti iltihaplı değilse, doktorunuz bir süre beklemeyi önerebilir, çünkü çocuklarda geniz etinin bir miktar büyümesi normaldir. Zamanla çocuğunuzun geniz eti kendiliğinden küçülebilir. Doktorunuz, eğer çocuğunuzda aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçını saptar ise geniz eti ameliyatı önerebilir:

• Nefes alma güçlüğü

• Uyku apnesi

• Sık tekrarlayan geniz eti iltihabı

• Konuşma bozukluğu

Bu durumda yapılacak olan geniz eti ameliyatında;

• Çocuğunuz, genel anestezi verilerek uyutulacaktır. Bu, ameliyatın bir ameliyathanede yapılacağı ve çocuğunuzun ameliyat sırasında bir anestezi uzmanı tarafından izleneceği anlamını taşır.

• Çocuğunuz yaklaşık 20 dakika süreyle uyuyacaktır

• Cerrah, geniz etini çocuğunuzun ağzının içinden alacaktır. Geniz eti ameliyatı için deride bir kesi yapılmasına gerek yoktur. Bu yüzden de dikiş işlemi yapılmasına gerek yoktur.

• Cerrahi işlem 5-10 dakika sürmekle beraber anestezi işlemleri ile birlikte toplam ameliyat süresi 45- 60 dakika civarında olmaktadır.

Çocuğunuz uyanma odasında ayılacaktır. Solunum güçlüğü veya kanama belirtisi olması halinde tekrar ameliyathaneye alınması gerekebilir. Genellikle hastanede toplam kalış süresi 5-10 saat arasında olmaktadır. Geniz bölgesinde ağrı duyusunu algılayan sinir dokusu bulunmaz. Bu nedenle ağrısız bir operasyondur.

Geniz Eti Belirtileri Nelerdir?

Geniz etinin büyümesi halinde çeşitli belirtiler görülebilir. Çocuğunuzda aşağıdaki belirtilerinden biri veya birkaçı bulunabilir :

• Burundan nefes almakta güçlük

• Sürekli ağızdan nefes alma

• Burun tıkalı gibi genizden konuşma

• Nefes alırkan ses çıkması

• Uyku sırasında horlama

• Uyku sırasında birkaç saniye süreyle nefesini tutma (Uyku apnesi)

Eğer çocuğunuzda geniz etinin büyüdüğünden veya iltihaplı olduğundan şüpheleniyorsanız doktorunuza başvurunuz.

Geniz Eti Ameliyatında Yaş Sınırı Var Mı?

Geniz eti ameliyatı için yaş kriteri bulunmaz. Çocukta, geniz eti dokusuna bağlı horlama, ağız açık nefes alma, uyurken yer değiştirme gibi belirtiler varsa büyüklüğüne bakılmaksızın alınması önerilir. 3 yaş öncesi ve 7 yaş sonrasında çok nadir görülen geniz eti büyümesi yaş ilerledikçe küçülür. Bu nedenle 13-14 yaş veya daha sonrasında daha önce yakınma yokken aniden büyümeye ait semptomlar başladıysa ciddiye alıp hekime başvurulması ve genizden doku alınıp patolojik inceleme yapılması gerekir.

Geniz Eti Ameliyatı Sonrası Süreç Nasıldır?

Ameliyattan 2 saat sonra genel anestezinin uyku verici etkisi ortadan kalkınca beslenmeye geçilir. Bademcik ameliyatlarında olduğu gibi özel bir diyeti yoktur. Buharlaştırma yöntemi ile komplikasyon yaşama olasılığı yok denecek kadar azdır durumunda aynı gün içinde taburcu edilir.

Geniz bölgesinde ağrı duyusunu algılayan sinir dokusu bulunmaz. Bu nedenle ağrısız bir operasyondur. Operasyondan sonra enfeksiyon sıklığının azalması, büyüme hormonunun artması, uyku kalitesinde artış çocuğun büyüme ve gelişmesine olumlu olarak yansır. Ayrıca huzursuzluk ve uyku bozukluğu gibi problemlerin de azaldığı bildirilmiştir.