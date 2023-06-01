Gerçek Altın Nasıl Anlaşılır? Sahte Altın Nasıl Anlaşılır, Çakmakla Karar Mı?

Gerçek altın nasıl anlaşılır sorusunu araştırdığınızda konunun pratik çözüm önerileri içerdiğini göreceksiniz. Sahte altın nasıl anlaşılır araştırması, bu konuda yanılma ihtimalinizi de düşürecektir. Daha çok çeyrek altınlarda sahtecilik olayları ile karşılaşılabilir. Peki, sahte çeyrek altın nasıl anlaşılır? Altın, günümüzün en değerli maden türlerinden biridir. Altının sahtesi nasıl anlaşılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Gerçek Altın Nasıl Anlaşılır?

Altın, günümüzün en çok tercih edilen yatırım araçlarının başında gelir. Altın alacak olan kişilerin ilk yaptığı şey, altının sahte olup olmadığını kontrol etmektir. Altın, değerli bir maden olduğundan sahtesini yapan ve piyasaya süren kişiler de vardır. Bu nedenle altının gerçek olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerekir.

Altının gerçekliğini kontrol etmek için öncelikle ağırlığına ve parlaklığına bakılır. Sahte altın, gerçekte çok daha hafiftir. Ayrıca gerçek altının hiçbir zaman rengindeki parlaklık değişmez. Sahte altın farklı renk ışıklarda renk değiştirir.

Sahte Çeyrek Altın Nasıl Anlaşılır?

Sahte altınla karşılaşılan altın türlerinin başında çeyrek altınlar gelir. Çeyrek altında da altının ağırlığı ve parlaklığına bakılarak gerçeklik kontrolü yapılabilir. Bunun yanında altının üzerindeki damga da bakılması gereken hususlardan biridir.

Altının gerçeklik kontrollerinden biri de altının sesidir. Sahte altının tenekeye benzer sesi vardır. Gerçek altın ise daha tok bir ses çıkarır. Bazı durumlarda sahte çeyreklerin boyutu da gerçek çeyrekten farklı olabilir. Gerçekliğinden şüphe duymadığınız bir çeyrek ile şüphe duyulan çeyreği de kıyaslayabilirsiniz.