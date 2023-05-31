Gerçek İnci Nasıl Anlaşılır? İnci Kolyenin Gerçek Olduğu Nasıl Anlaşılır, Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir?

Gerçek inci nasıl anlaşılır sorusunun tek bir yanıtı yoktur. İncinin orijinal olup olmadığını anlamak için çeşitli yöntemler vardır. İçeriğimizde gerçek inci nasıl test edilir anlatmakla birlikte gerçek inci ne renk olur konusu hakkında da konuyla ilgili en güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiler ışığında okurları bilgilendirmeyi amaçladık. Peki ya gerçek incinin özellikleri nelerdir? inci edinecek okurlar için inci kolyenin gerçek olduğu nasıl anlaşılır sorusuna yanıt verdik.

Gerçek İnci Nasıl Anlaşılır?

Bir incinin gerçek olup olmadığını anlamanın birden fazla yolu vardır.

Gerçek inciler, fark edilir düzeyde parlaktırlar. Fakat sahte incilerde mat bir renk görülecektir. Gerçek inciler ışığa tutulduğunda yansıyan ışık düzensiz bir biçimde kırılacak ve inciye derinlik kazandıracaktır. Taklit inciler düz ve yapay bir parlaklığa sahip olmakla bilinirler. Gerçek incilerin yüzeyi ufak pürüzlü ve küçük noktalıdır. Yüzeyler doğal olduğu için pürüzsüz de değildir. Fakat taklit incilerin yüzeyi son derece düz ve pürüzsüzdür. Bu da aslında yapaylığı işaret eder. Gerçek inciler vücut ısısına karşı duyarlıdır. Gerçek inciye dokunulduğunda taş hafifçe ısınacaktır. İnci elin içinde tutulduğunda biraz ısınırsa bu eldeki taşın organik bir yapıya sahip olduğunu, yani incinin gerçek olduğunu gösterecektir. Taklit incilerde bir ısınma durumu gözlemlenmez. Gerçek inciler, sahte incilere göre genellikle çok daha ağırdır. Fakat ağırlık tek başına geçerli ölçüt olarak kabul edilmez. Gerçek incilerin ağırlığından emin olamadığınızda diğer faktörlere göz atmak faydalı olacaktır.

Taklit ve gerçek arasındaki farkı anlamak için yukarıda dört madde olarak sıralanmış taktikleri uygulamak önemlidir. Fakat, kesin bir netice elde etmek için profesyonel bir şekilde mücevher işi ile ilgilenmekte olan mücevher uzmanına danışmakta fayda vardır. Bu uzmanlar mikroskop yardımıyla inciyi teste tabi tutacak ve doğru sonucu müşteri ile paylaşacaklardır.

Gerçek İnci Ne Renk Olur?

İncinin gerçek olup olmadığı konusunda emin olmak için incilerin gerçek rengi merak ediliyor olsa bile ne yazık ki inci taşı tek bir renge sahip değildir. Beyaz, kremsi, pembe, mavi, siyah başlıca olmak üzere inciler pek çok renge sahip olabilir. Bunlardan bazıları çok nadir bulunur ve çok değerli fiyatlara satılırken kimi incilerin bulunma olasılığı daha yüksektir ve piyasa değerleri de buna göre ölçülmektedir.

Gerçek İncinin Özellikleri Nelerdir?