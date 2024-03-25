Giderdeki çürük yumurta kokusunun anında gideriyor! Tıkanıklığı anında bitiren yöntem…

Uzmanlar diğer bir seçeneğin de sıcak su olduğunu kaydetti. Ve bazı mutfak lavaboları gibi seramik lavabosu olmayan giderler için yalnızca kaynar su kullanılmasını önerdiler.

"Sıcak su etkilidir ve kötü kokulu tıkanıklıkları kolayca açabilir, bu nedenle seramikler için idealdir."