Giderdeki çürük yumurta kokusunun anında gideriyor! Tıkanıklığı anında bitiren yöntem…

Korkunç koku, tıkalı bir giderin sonucu olabilir. Mutfak lavabonuzdan geçen yiyecek atıkları, sıcak su, bulaşık sabunu ve diğer herhangi bir şey birikmeye ve tıkanmaya neden olabilir.
Tesisat uzmanları, lavabodan gelen kötü kokuların normalde "çürük yumurtaları" anımsatmadığını iddia etti.
Banyoda kötü bir koku fark edenler için suçlu yerdeki giderler olabilir. Bunun nedeni, suyu kanalizasyona akıttığınızda saç, sabun köpüğü ve diğer yağlı ürünler gibi malzemelerin birikme olasılığıdır.
Evinizdeki kanalizasyon kokusundan kurtulmanın, kaynağa bağlı olarak biraz farklılık gösterebilecek birkaç basit yolu vardır.
Etkilenen drenajın nerede olduğundan emin değilseniz endişelenmenize gerek yoktur çünkü bu çözümlerden bazıları her türlü drenajda kullanılabilir.
Profesyoneller, kötü kokan giderler söz konusu olduğunda çamaşır suyu kullanmanın "en iyi yöntem" olduğunu iddia etti.
"Çamaşır suyu her türlü giderde kullanılabilir. Bir dezenfektan olarak çamaşır suyu kanalizasyon ve sıhhi tesisat sistemlerindeki bakterileri ortadan kaldırabilir."
"Çamaşır suyuna sıcak su ekleyerek kokuyu giderme şansını artırabilirsiniz."
Uzmanlar, çamaşır suyunun suyla seyreltilmesini tavsiye ediyor."Kokudan ve birikintiden kurtulmak için, bir ölçek çamaşır suyunu bir ölçek suyla karıştırıp gidere dökebilirsiniz."