Gıdı Eritme Egzersizleri Nelerdir? Gıdı Eritme Hareketleri Nelerdir, Nasıl Yapılır?

Gıdının fazla büyümesi halinde bunu eritmek isteyebilirsiniz. Doğru egzersizler ile gıdınızdan kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz. Peki, gıdı eritme egzersizleri nelerdir? Bu hareketlerin nasıl ve ne şekilde olacağı çok önemlidir. Gıdı eritme hareketleri nasıl yapılır sorusunun bu kapsamda incelenmesi gerekir. Ameliyatsız gıdı eritme hareketleri ve gıdık en hızlı nasıl erir sorularının cevapları yazımızın devamında.

Gıdı Eritme Egzersizleri Nelerdir?

gıdının fazla büyümesi hemen herkesi rahatsız eder. İdeal bir görünümüne sahip olmak isteyenler de gıdıdan kurtulmanın yollarını arar. Gıdıdan kurtulmak için ameliyat harici yöntemlere yoğunlaşmak gerekir. Doğru hareketleri uygulayarak kolay bir şekilde gıdıdan kurtulabilirsiniz.

Gıdı eritme hareketlerini yapmadan önce yüz kaslarınızı ısıtmanız tavsiye edilir. Çenenizi öne arkaya hareket ettirmeniz, kısa sürede yüz kaslarınızı ısıtmanızı sağlayacaktır. Bu ısınma hareketleri için 8-10 tekrar yeterli olacaktır.

Ameliyatsız Gıdı Eritme Hareketleri

Ameliyatsız şekilde gıdıdan kurtulmak mümkündür. Bunun için aşağıdaki tavsiye edilen hareketleri 8-10 tekrar yapmanız yeterli olacaktır. Her gün bu hareketleri yapmanız önemli ölçüde fayda sağlayacaktır.

Ağzınızı kepçe yapın ve kapatın

Dilinizi burnunuza dokundurmaya çalışın

Oval şekilde yüz hareketleri yapın

Öpücük hareketi yapın

Boynunuzun dayanıklılığını artırmaya yönelik hareketler yapın

Gülücük hareketi yapın

Yanak şişirme hareketi yapın

Gıdı fazlalığından kurtulmak için yukarıdaki hareketlerin düzenli olarak yapılması çok önemlidir. Düzenli olarak yapıldığında 1 ay gibi bir sürede gıdınızın önemli ölçüde azaldığını göreceksiniz.